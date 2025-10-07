Goldman Sachs поднял прогноз цен на медь до $10,5 тысяч за тонну

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на медь в следующем году до $10,5 тыс. за тонну с ранее ожидавшихся $10 тыс. за тонну, сообщает The Wall Street Journal.

Причина

Это обусловлено перебоями в поставках металла с месторождения Grasberg в Индонезии, которое принадлежит Freeport-McMoRan, а также ослаблением курса доллара США и снижением процентных ставок.

«Цена возвращается к новому диапазону $10−11 тыс., поскольку ограниченность ресурсов и структурный рост спроса со стороны критически важных секторов экономики устанавливают новый ценовой порог с 2026 года и далее», — говорится в сообщении банка.

Котировки фьючерсов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник снизились на 0,8% до $10,67 тыс. за тонну,

Freeport, один из ведущих производителей меди и золота в мире, в конце сентября объявил форс-мажор в отношении законтрактованных поставок с его гигантского месторождения Grasberg из-за аварии, приведшей к гибели людей, сообщалось ранее.

Эксперты Goldman ожидают, что из-за приостановки работы этого рудника общемировая добыча меди в этом году вырастет на 0,2%, а не на 0,8%, как предполагалось прежде. В 2026 году она увеличится на 1,9% против ранее предполагавшихся 2,2%.

В результате теперь аналитики прогнозируют, что на мировом рынке меди в 2025 году будет дефицит в размере 55,5 тыс. тонн, а не переизбыток в 105 тыс. тонн. В следующем году по-прежнему ожидается незначительный профицит поставок.

Также в Goldman полагают, что цены на алюминий продержатся до конца текущего года, но в 2026 году начнут снижение по мере роста избыточных поставок. Аналитики прогнозируют увеличение профицита на глобальном рынке в 2026 году до 1,5−2 млн тонн с 400 тыс. тонн в текущем году.

В понедельник котировки фьючерсов на этот металл на LME выросли на 0,2% до $2709 за тонну. В четвертом квартале 2026 года эксперты ждут снижения цен на алюминий на LME до минимума в $2350 за тонну.