В течение января — сентября 2025 плательщики перечислили 479,2 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 21,9%, или 86,2 млрд грн, сообщает ГНС.
Поступления от уплаты ЕСВ выросли с начала года на 22%
Работодатели платят 22% ЕСВ за наемных работников. Эти денежные средства являются основным источником наполнения фондов социального страхования и Пенсионного фонда.
С 1 января 2025 г. физические лица — предприниматели на упрощенной и общей системах налогообложения, а также самозанятые лица платят единый взнос за себя, отметили в ГНС.
В то же время освобождены от уплаты единого взноса ФОП:
- зарегистрированы на временно оккупированных территориях;
- наемные работники, за которых единый взнос уплачивает работодатель;
- пенсионеры;
- лица с инвалидностью, получающие пенсию или социальное пособие;
- мобилизованные (на весь период службы с учетом законодательных норм);
- предприниматели в общей системе без дохода.
Источник: Минфин
