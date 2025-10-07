Поступления от уплаты ЕСВ выросли с начала года на 22%

В течение января — сентября 2025 плательщики перечислили 479,2 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 21,9%, или 86,2 млрд грн, сообщает ГНС.

Работодатели платят 22% ЕСВ за наемных работников. Эти денежные средства являются основным источником наполнения фондов социального страхования и Пенсионного фонда.

С 1 января 2025 г. физические лица — предприниматели на упрощенной и общей системах налогообложения, а также самозанятые лица платят единый взнос за себя, отметили в ГНС.

В то же время освобождены от уплаты единого взноса ФОП: