7 октября 2025, 9:16 Читати українською

Украина имеет возможности производить дронов и ракет на $35 миллиардов — Зеленский

Украина в 2026 году способна произвести ракеты и дроны на $35 млрд. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время совместного с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом общения с журналистами, передает Укринформ.

Украина в 2026 году способна произвести ракеты и дроны на $35 млрд.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Объем ракет, дронов (которые способна производить Украина) в 2026-м году — это 35 млрд. На сегодняшний день это наше понимание. Мы считаем, что это реальность, в которой мы являемся», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что реальный объем производимых дронов и ракет будет зависеть от суммы финансирования, которую удастся привлечь. По его словам, среди источников финансирования будут двусторонние соглашения о безопасности, которых есть более 30. Также Зеленский выразил надежду на то, что удастся привлечь на эти цели и замороженные российские активы.

«Я начал в Дании во время саммита соответствующие разговоры, мы видим положительную реакцию некоторых лидеров, которым я доказывал соответствующие аргументы», — отметил Президент.

Он добавил, что Украина видит три главных пакета, на которые могут быть направлены замороженные российские активы: «Если мы говорим об оружии, потому что хочется эти деньги также использовать на некоторые социальные вещи, которые нужны нашему населению, но, прежде всего, на оружие. Мы готовы к пакету украинского производства. Второй пакет — это европейское оружие, которое Украина не производит. Третий пакет — это американское оружие, которое не производит ни Украина, ни Европа. В первую очередь, это системы противовоздушной обороны».

Источник: Минфин
