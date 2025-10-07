Нидерланды внесут 55 млн евро во Всемирный банк для поддержки Украины

Нидерланды внесут 55 млн евро во Всемирный банк для покрытия расходов на восстановление и реформы, заявил премьер-министр страны Дик Схооф во время пресс-конференции в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина».

Подробности

Он отметил, что с «2022 года Нидерланды выделили 20,6 млрд евро в поддержку Украины, из которых 13,6 млрд евро — выделено на военную поддержку».

«Вместе с нашими финансовыми и юридическими взносами это свидетельствует о том, что Нидерланды делают все возможное, чтобы поддержать Украину и Ближний Восток, а также работают над этим. В этом духе мы сегодня объявляем, что Нидерланды внесут 55 млн евро во Всемирный банк. Для того чтобы Всемирный банк мог помочь Украине покрыть расстраты на восстановление и реформы», — отметил Схооф.