Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 октября 2025, 9:00 Читати українською

Украина готовит новые правила для криптообменок: единственная уже отвечающая им платформа — ObmenAT24

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект «О рынках виртуальных активов», которым впервые предлагается обязать криптообменные платформы публично раскрывать размер своих резервов.

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект «О рынках виртуальных активов», которым впервые предлагается обязать криптообменные платформы публично раскрывать размер своих резервов.

Как пишет «Экономическая правда» в спецпроекте «Говорит крипта», это требование давно является стандартом для банковской и финансовой системы. А в сфере криптообменных операций таким требованиям отвечает только единственный доступный украинцам оператор — международная кастомизированная крипто-фиатная платформа ObmenAT24 с регистрацией в ОАЭ (Дубай).

«Резервы — это фактически финансовый запас прочности и операционный ресурс криптообменника. Они определяют, сможет ли платформа выполнить заявку клиента сразу без задержек и поиска дополнительных ресурсов. Достаточные резервы обеспечивают ликвидность, скорость и надежность сделок даже в пиковые моменты на рынке», — отмечается важность раскрытия резервов в материале ЭП.

По ее данным, ObmenAT24 первой внедрила политику открытого декларирования своих резервов, превышающих эквивалент $700 тыс. в криптовалюте и фиатных активах.

В компании подчеркивают, что наличие значительных резервов напрямую влияет на выгодность и скорость сделок. «Достаточные резервы обеспечивают ликвидность, скорость и надежность даже в пиковые моменты. Это позволяет удерживать конкурентные курсы, предлагать узкий спред между покупкой и продажей, а также выполнять крупные транзакции без риска для клиентов», — прокомментировали выводы ЭП в ObmenAT24.

По данным платформы, значительные резервы позволяют фиксировать курс для клиента в момент поступления денежных средств или криптовалюты на кошелек обменника и проводить операции за несколько минут. Кроме того, значительные резервы криптообменки позволяют ее клиентам избежать убытков в случае колебаний на рынке и проводить операции быстро, несмотря на пиковые нагрузки на блокчейн-сеть. Платформы с прозрачными значительными резервами гарантируют выполнение заявок клиентов на обмены в определенные сроки и на значительные суммы. Всех этих преимуществ не имеют операторы с незначительными резервами.

ЭП отмечает: «Значительные резервы — признак готовности собственников криптообменного бизнеса инвестировать в его развитие и рост, а затем — в его надежность, репутацию и защиту».

Услуги криптообменной платформы ObmenAT24 доступны украинцам с 2016 года — она старейшая на рынке и обслуживает более миллиона клиентов в год. Сервис является частью международной платформы с офисом в Дубае, его география охватывает около 30 украинских городов и более 40 столиц мира. Платформа поддерживает более 3 500 направлений обмена между крипто- и фиатными валютами, включая операции через карточки, счета IBAN, SWIFT переводы, Apple/Google Pay, Revolut Pay и наличные денежные средства в отделениях партнеров.

Качество платформы неоднократно отмечалось в профильных рейтингах и обзорах. Сервис ObmenAT24 занял ведущие позиции среди лидеров криптообмена Украины по версии «Минфина», входит в перечень лучших криптообменников по версии BIT.UA, признан «Лучшим криптопроектом» PaySpace Magazine Awards'24, а также получил награду FinAwards'25 как лучший криптосервис года. Издание «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» включило его в категорию «ТопФинанс» среди ведущих криптовалютных платформ страны.

ObmenAT24 — единственный оператор на украинском рынке, который продемонстрирует полностью прозрачную модель работы. Для пользователей это означает более высокий уровень надежности и защиты, а для индустрии сигнал, что рынок криптообмена в Украине постепенно выходит на уровень лучших международных практик.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами