Как пишет «Экономическая правда» в спецпроекте «Говорит крипта», это требование давно является стандартом для банковской и финансовой системы. А в сфере криптообменных операций таким требованиям отвечает только единственный доступный украинцам оператор — международная кастомизированная крипто-фиатная платформа ObmenAT24 с регистрацией в ОАЭ (Дубай).

«Резервы — это фактически финансовый запас прочности и операционный ресурс криптообменника. Они определяют, сможет ли платформа выполнить заявку клиента сразу без задержек и поиска дополнительных ресурсов. Достаточные резервы обеспечивают ликвидность, скорость и надежность сделок даже в пиковые моменты на рынке», — отмечается важность раскрытия резервов в материале ЭП.

По ее данным, ObmenAT24 первой внедрила политику открытого декларирования своих резервов, превышающих эквивалент $700 тыс. в криптовалюте и фиатных активах.

В компании подчеркивают, что наличие значительных резервов напрямую влияет на выгодность и скорость сделок. «Достаточные резервы обеспечивают ликвидность, скорость и надежность даже в пиковые моменты. Это позволяет удерживать конкурентные курсы, предлагать узкий спред между покупкой и продажей, а также выполнять крупные транзакции без риска для клиентов», — прокомментировали выводы ЭП в ObmenAT24.

По данным платформы, значительные резервы позволяют фиксировать курс для клиента в момент поступления денежных средств или криптовалюты на кошелек обменника и проводить операции за несколько минут. Кроме того, значительные резервы криптообменки позволяют ее клиентам избежать убытков в случае колебаний на рынке и проводить операции быстро, несмотря на пиковые нагрузки на блокчейн-сеть. Платформы с прозрачными значительными резервами гарантируют выполнение заявок клиентов на обмены в определенные сроки и на значительные суммы. Всех этих преимуществ не имеют операторы с незначительными резервами.

ЭП отмечает: «Значительные резервы — признак готовности собственников криптообменного бизнеса инвестировать в его развитие и рост, а затем — в его надежность, репутацию и защиту».

Услуги криптообменной платформы ObmenAT24 доступны украинцам с 2016 года — она старейшая на рынке и обслуживает более миллиона клиентов в год. Сервис является частью международной платформы с офисом в Дубае, его география охватывает около 30 украинских городов и более 40 столиц мира. Платформа поддерживает более 3 500 направлений обмена между крипто- и фиатными валютами, включая операции через карточки, счета IBAN, SWIFT переводы, Apple/Google Pay, Revolut Pay и наличные денежные средства в отделениях партнеров.

Качество платформы неоднократно отмечалось в профильных рейтингах и обзорах. Сервис ObmenAT24 занял ведущие позиции среди лидеров криптообмена Украины по версии «Минфина», входит в перечень лучших криптообменников по версии BIT.UA, признан «Лучшим криптопроектом» PaySpace Magazine Awards'24, а также получил награду FinAwards'25 как лучший криптосервис года. Издание «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» включило его в категорию «ТопФинанс» среди ведущих криптовалютных платформ страны.

ObmenAT24 — единственный оператор на украинском рынке, который продемонстрирует полностью прозрачную модель работы. Для пользователей это означает более высокий уровень надежности и защиты, а для индустрии сигнал, что рынок криптообмена в Украине постепенно выходит на уровень лучших международных практик.