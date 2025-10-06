Акции Aston Martin обвалились на 10% из-за риска торговых войн

Акции культового британского производителя роскошных автомобилей Aston Martin в понедельник упали на 10% после того, как компания опубликовала предупреждение об ухудшении финансовых показателей. Производитель, известный как автомобиль Джеймса Бонда, пожаловался на сложную макроэкономическую среду и неопределенность, вызванную торговыми тарифами США. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании, пишет CNBC.

Новый прогноз: падение продаж и отсутствие свободного кэша

Компания обновила свой прогноз на 2025 год, значительно ухудшив ожидания:

Объемы продаж: Aston Martin прогнозирует, что оптовые продажи упадут на «средне-высокий однозначный процент» по сравнению с 6 030 автомобилями, проданными в прошлом году.

Денежный поток: Компания больше не ожидает положительного свободного денежного потока во второй половине года.

Антикризисные меры: Руководство немедленно приступает к пересмотру будущих расходов и капитальных вложений с целью их сокращения.

С начала года акции Aston Martin потеряли уже около 30% своей стоимости.

Проблема тарифов: в чем обвиняют Трампа и правительство Великобритании

В своем обращении Aston Martin прямо указал на «неопределенность в отношении экономического влияния американских тарифов» как на один из ключевых вызовов. Торговая политика администрации президента США Дональда Трампа считается особенно болезненной для автомобильного сектора из-за глобализированных цепочек поставок.

Парадоксально, но проблемой для компании стало даже новое торговое соглашение между США и Великобританией. Хотя оно устанавливает льготный 10% тариф, он действует только на квоту в 100 000 автомобилей в год. Aston Martin заявляет, что этот квотный механизм «добавляет еще одну степень сложности и ограничивает способность группы точно прогнозировать» свои финансовые результаты.

Компания призвала британских законодателей к «более проактивной поддержке» для защиты интересов небольших производителей, таких как Aston Martin.