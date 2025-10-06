Акции Aston Martin обвалились на 10% из-за риска торговых войн

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 октября 2025, 19:39 Читати українською

Акции Aston Martin обвалились на 10% из-за риска торговых войн

Акции культового британского производителя роскошных автомобилей Aston Martin в понедельник упали на 10% после того, как компания опубликовала предупреждение об ухудшении финансовых показателей. Производитель, известный как автомобиль Джеймса Бонда, пожаловался на сложную макроэкономическую среду и неопределенность, вызванную торговыми тарифами США. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании, пишет CNBC.

Акции культового британского производителя роскошных автомобилей Aston Martin в понедельник упали на 10% после того, как компания опубликовала предупреждение об ухудшении финансовых показателей.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Новый прогноз: падение продаж и отсутствие свободного кэша

Компания обновила свой прогноз на 2025 год, значительно ухудшив ожидания:

Объемы продаж: Aston Martin прогнозирует, что оптовые продажи упадут на «средне-высокий однозначный процент» по сравнению с 6 030 автомобилями, проданными в прошлом году.

  • Денежный поток: Компания больше не ожидает положительного свободного денежного потока во второй половине года.
  • Антикризисные меры: Руководство немедленно приступает к пересмотру будущих расходов и капитальных вложений с целью их сокращения.

С начала года акции Aston Martin потеряли уже около 30% своей стоимости.

Проблема тарифов: в чем обвиняют Трампа и правительство Великобритании

В своем обращении Aston Martin прямо указал на «неопределенность в отношении экономического влияния американских тарифов» как на один из ключевых вызовов. Торговая политика администрации президента США Дональда Трампа считается особенно болезненной для автомобильного сектора из-за глобализированных цепочек поставок.

Парадоксально, но проблемой для компании стало даже новое торговое соглашение между США и Великобританией. Хотя оно устанавливает льготный 10% тариф, он действует только на квоту в 100 000 автомобилей в год. Aston Martin заявляет, что этот квотный механизм «добавляет еще одну степень сложности и ограничивает способность группы точно прогнозировать» свои финансовые результаты.

Компания призвала британских законодателей к «более проактивной поддержке» для защиты интересов небольших производителей, таких как Aston Martin.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами