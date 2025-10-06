Нацкомиссия увеличила список сомнительных инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список финансовых проектов с потенциальными рисками еще три. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Кто попал в список

Так, в список сомнительных инвестиционных проектов добавились:

Exo Capitals;

iTrade;

Стахова invest.

В настоящее время список содержит 450 проектов. Все они доступны для просмотра на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».

«Будьте осмотрительны! Сомнительный инвестиционный проект обычно имеет следующие признаки: отсутствие четких финансовых прогнозов, непрозрачная структура, завышенные обещания прибыли и высокие риски без должного обоснования», — подчеркнули в НКЦБФР.