Отставка премьера Франции обрушила рынки и курс евро

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 октября 2025, 18:45 Читати українською

Отставка премьера Франции обрушила рынки и курс евро

Неожиданная отставка премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню спровоцировала в понедельник резкую распродажу на финансовых рынках. Французские акции и курс евро стремительно упали, а стоимость заимствований для правительства выросла, поскольку инвесторы опасаются углубления политического кризиса и бюджетного тупика в одной из ключевых экономик еврозоны. Об этом сообщает агентство Reuters 6 октября.

Неожиданная отставка премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню спровоцировала в понедельник резкую распродажу на финансовых рынках.
Sébastien Lecornu and French President Emmanuel Macron at the Hotel des Invalides in Paris, France, 19 June 2023. Credit: ZUMA Press, Inc.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Вердикт рынков: акции банков падают, спреды расширяются

Финансовые рынки отреагировали на новость мгновенно и негативно:

  • Акции: Французский фондовый индекс CAC 40 (FCHI) резко упал. Наибольший удар понесли акции французских банков, которые, по словам аналитиков, «сегодня просто разбивают».
  • Облигации: Доходность государственных облигаций Франции выросла, а спред (разница в доходности) между французскими и эталонными немецкими облигациями достиг максимума с января. Это означает, что инвесторы теперь требуют более высокую плату за риск, одалживая деньги французскому правительству.
  • Валюта: Евро упал на 0,65% к доллару, опустившись до отметки $1,1667.

Корень кризиса: бюджетный тупик и паралич власти

Отставка Лекорню, который не успел даже выступить перед парламентом, стала беспрецедентной для политической системы Франции. Аналитики отмечают, что это является кульминацией глубокого политического тупика, в котором оказалась страна.

Главная проблема заключается в том, что правительство не имеет стабильного большинства в парламенте, что делает практически невозможным принятие бюджета и проведение необходимых реформ для сокращения значительного бюджетного дефицита.

Что дальше? Сложный выбор для Макрона

Теперь давление перемещается на президента Эммануэля Макрона, который оказался перед сложным выбором из нескольких плохих вариантов:

  • Назначить нового премьера. Аналитики считают этот шаг бессмысленным, поскольку новый, шестой за два года, премьер столкнется с той же парламентской арифметикой и не сможет решить проблему.
  • Объявить досрочные выборы. Этот сценарий рынки считают худшим, поскольку он только продлит период неопределенности и может привести к дальнейшему усилению ультраправых сил.
  • Сформировать «техническое» правительство или допустить политический вакуум. Франция рискует войти в длительный период без полноценного правительства, что парализует принятие любых важных решений.

Пока понятно одно: Франция, скорее всего, не сможет представить бюджет до конца года, что подчеркивает глубину политического паралича.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами