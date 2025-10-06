Отставка премьера Франции обрушила рынки и курс евро

Неожиданная отставка премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню спровоцировала в понедельник резкую распродажу на финансовых рынках. Французские акции и курс евро стремительно упали, а стоимость заимствований для правительства выросла, поскольку инвесторы опасаются углубления политического кризиса и бюджетного тупика в одной из ключевых экономик еврозоны. Об этом сообщает агентство Reuters 6 октября.

Вердикт рынков: акции банков падают, спреды расширяются

Финансовые рынки отреагировали на новость мгновенно и негативно:

Акции: Французский фондовый индекс CAC 40 (FCHI) резко упал. Наибольший удар понесли акции французских банков, которые, по словам аналитиков, «сегодня просто разбивают».

Облигации: Доходность государственных облигаций Франции выросла, а спред (разница в доходности) между французскими и эталонными немецкими облигациями достиг максимума с января. Это означает, что инвесторы теперь требуют более высокую плату за риск, одалживая деньги французскому правительству.

Валюта: Евро упал на 0,65% к доллару, опустившись до отметки $1,1667.

Корень кризиса: бюджетный тупик и паралич власти

Отставка Лекорню, который не успел даже выступить перед парламентом, стала беспрецедентной для политической системы Франции. Аналитики отмечают, что это является кульминацией глубокого политического тупика, в котором оказалась страна.

Главная проблема заключается в том, что правительство не имеет стабильного большинства в парламенте, что делает практически невозможным принятие бюджета и проведение необходимых реформ для сокращения значительного бюджетного дефицита.

Что дальше? Сложный выбор для Макрона

Теперь давление перемещается на президента Эммануэля Макрона, который оказался перед сложным выбором из нескольких плохих вариантов:

Назначить нового премьера. Аналитики считают этот шаг бессмысленным, поскольку новый, шестой за два года, премьер столкнется с той же парламентской арифметикой и не сможет решить проблему.

Объявить досрочные выборы. Этот сценарий рынки считают худшим, поскольку он только продлит период неопределенности и может привести к дальнейшему усилению ультраправых сил.

Сформировать «техническое» правительство или допустить политический вакуум. Франция рискует войти в длительный период без полноценного правительства, что парализует принятие любых важных решений.

Пока понятно одно: Франция, скорее всего, не сможет представить бюджет до конца года, что подчеркивает глубину политического паралича.