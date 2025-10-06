Акции AMD взлетели на 28% после новости о сделке с OpenAI

Акции американского производителя чипов Advanced Micro Devices (AMD) взлетели на 28,2% — до $211,18 за бумагу на предварительных торгах биржи NASDAQ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Котировки подскочили после новости о том, что компания заключила сделку с OpenAI о развертывании инфраструктуры искусственного интеллекта.

Компании подписали соглашение о том, что OpenAI будет использовать графические процессоры AMD в течение нескольких лет.

AMD предоставила компании OpenAI право на покупку до 160 млн акций, которые будут распределяться по мере достижения контрольных показателей.

В AMD ожидают, что партнерство с OpenAI принесет компании десятки миллиардов долларов дохода, а также ускорит создание инфраструктуры искусственного интеллекта OpenAI.

На первом этапе OpenAI начнет использовать графические процессоров AMD Instinct серии MI450 во второй половине 2026 года, говорится в сообщении.