6 октября 2025, 16:47 Читати українською

Монголия создает «Фонд Чингисхана» и делает ставку на ИИ

Монголия, экономика которой традиционно зависела от добычи полезных ископаемых, объявила о создании своего первого суверенного фонда благосостояния — «Фонда Чингисхана». Имея в активе $1,4 миллиарда, фонд планирует инвестировать в строительство дата-центров и проекты по возобновляемой энергетике, чтобы диверсифицировать экономику и присоединиться к глобальной гонке инфраструктуры для ИИ. Об этом сообщает CNBC 6 октября.

Монголия, экономика которой традиционно зависела от добычи полезных ископаемых, объявила о создании своего первого суверенного фонда благосостояния — «Фонда Чингисхана».

Новая стратегия

Инвестиционная стратегия нового фонда, которая в настоящее время ожидает утверждения правительством, сосредоточена на двух ключевых направлениях.

  • Дата-центры для ИИ. Монголия планирует использовать свои географические преимущества — огромные территории и благоприятный (холодный) климат, что удешевляет охлаждение серверов. Для этого в стране разрабатываются специальные экономические зоны, такие как будущий смарт-город Hunnu City.
  • «Зеленая» энергия. Фонд будет инвестировать в «мегамасштабные» проекты солнечной и ветровой энергетики. Цель — не только обеспечить энергией дата-центры, но и экспортировать «зеленую» электроэнергию в соседние страны, в частности Китай и россию. Это соответствует национальной цели Монголии довести долю возобновляемых источников в энергетике до 30% к 2030 году.

Ответ на протесты

Создание суверенного фонда является прямой реакцией на растущее недовольство в обществе и антикоррупционные протесты, которые произошли в Улан-Баторе в этом году. Граждане требовали справедливого распределения доходов от добычи богатых природных ресурсов страны (уголь, медь, уран, редкоземельные элементы).

«Люди не чувствовали, что добыча полезных ископаемых способствует их благосостоянию, а наоборот, истощает природные ресурсы. Но теперь суверенный фонд призван восстановить это доверие», — пояснила руководительница Фонда Темуулен Баяраа.

Для обеспечения прозрачности планируется создать мобильное приложение, где каждый гражданин сможет отслеживать источники поступлений фонда, его баланс и направления инвестиций. Средства фонда будут направлены на социальные нужды: образование, здравоохранение и жилищные программы с целью расширения среднего класса.

Новые амбиции Монголии

Управлять фондом планируют привлечь опытных профессионалов из монгольской диаспоры, которые работают в мировых финансовых центрах. Этот шаг символизирует изменение роли страны на мировой арене.

«Очень долго Монголия привлекала инвестиции к себе. Впервые мы сами становимся инвестором, чтобы внести вклад в глобальную повестку дня», — подчеркнула глава фонда.

