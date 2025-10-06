В НБУ увидели условия для создания полноценного рынка капитала в Украине

В Украине существуют все предпосылки для развития полноценного локального рынка капитала, который будет интересен как для внутренних, так и для иностранных инвесторов. Такое мнение высказал начальник управления корпоративных прав и депозитарной деятельности НБУ Андрей Супрун во время круглого стола, организованного Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), пишет «Интерфакс-Украина» 6 октября.

Два источника инвестиций

По мнению представителя Нацбанка, ситуация с потенциальными инвесторами в Украине сегодня значительно лучше, чем 5−10 лет назад. Он выделил два основных источника капитала.

Иностранные инвесторы. В качестве примера успешной интеграции Супрун привел довоенный опыт запуска «линка» с Clearstream — международным депозитарием, который упростил иностранцам доступ к украинским государственным облигациям. Это позволило привлечь в страну миллиарды долларов. «Этот рынок международных инвестиций огромен, а мы на нем просто капелька маленькая. Даже если мы еще несколько капелек сюда привлечем, мы получим здесь очень большой мультипликатор», — отметил он.

Внутренние розничные инвесторы. Благодаря развитию технологий и появлению удобных мобильных приложений, количество украинцев, инвестирующих в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), за время полномасштабной войны выросло с нескольких тысяч до 200 тысяч человек. В НБУ считают, что эти люди уже получили первый инвестиционный опыт и при благоприятных условиях будут готовы вкладывать средства в другие инструменты.

Следующий шаг

Андрей Супрун признал, что рынку не хватает разнообразия инструментов. По его мнению, следующим логичным шагом после ОВГЗ должно стать развитие рынка корпоративных и муниципальных облигаций.

Чтобы сделать эти бумаги привлекательными и ликвидными, в частности для иностранных инвесторов, они должны быть выпущены с международными гарантиями и, возможно, как облигации с покрытием (то есть обеспеченные конкретными активами эмитента, что делает их более надежными). По словам представителя НБУ, этот вопрос сейчас активно обсуждается с международными партнерами.

Интеграция, а не изоляция

Супрун также опроверг опасения, что полное снятие валютных ограничений может разрушить внутренний рынок. Он снова привел пример «линка» с Clearstream: тогда многие боялись, что весь рынок ОВГЗ перейдет за границу, но произошло наоборот — импульс для развития получил и внутренний, и внешний рынок.

«Не нужно ставить вопрос: развивать ли внутренний рынок или выходить на внешние рынки. Это параллельные процессы, они взаимосвязаны», — подытожил он.

По его мнению, необходимо одновременно развивать внутренний рынок и постепенно, как и запланировано Нацбанком, упрощать валютные ограничения для привлечения иностранных инвестиций.

Почему это важно

Развитие собственного рынка капитала — это не просто технический финансовый вопрос, а одна из ключевых стратегических задач для будущего украинской экономики.