ФГВФЛ перечислил в бюджет еще $44 миллиона со счетов Проминвестбанка

Фонд гарантирования вкладов пополнил госбюджет Украины почти на $44 миллиона. Это средства бывшего российского банка ПАО « Проминвестбанк » (в эквиваленте более 1,8 млрд грн), заблокированных на корреспондентском счете Банка в США, сообщает пресс-служба Фонда.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Таким образом, Фонд полностью выполнил в отношении бывшего российского банка ПАО «Проминвестбанк» решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов», введенного в действие Указом Президента Украины от 11 мая 2022 года № 326/2022.

Читайте: Украина вернула из США $44 млн со счетов Проминвестбанка

Напомним

В марте 2025 года Фонд гарантирования вкладов доказал в американских судах принадлежность государству Украины средств, хранившихся в США на счете ПАО «Проминвестбанк» в сумме свыше 36,6 миллионов евро и свыше $2 миллионов и добился снятия ареста с этих средств. Фонду удалось высвободить эти средства из-под санкционного блокирования за границей и передать государству Украину.