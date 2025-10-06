Модели Onlyfans задолжали государству более 380 миллионов налогов — ЭП

Размер налогового долга граждан Украины, которые в течение 2020−2022 годов получали доходы от размещения контента на платформе Onlyfans, составляет 384,7 млн грн. Такие данные по состоянию на 1 сентября 2025 г. Государственная налоговая служба предоставила в ответ на запрос ЭП.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«В ходе отработки предоставленной информации начиная с 02.10.2024 года и по состоянию на 01.09.2025 года общая сумма налогового долга, возникшего у физических лиц — налоговых резидентов Украины из-за неуплаты налогов с доходов, полученных от Fenix International Ltd (компания-владелец Onlyfans) составляет 384,7 млн грн», — говорится в ответе ГНС.

Там добавили, что 10 марта 2025 получили данные от компании Fenix International Ltd об объемах доходов украинцев на Onlyfans за 2023 год. Эта информация уже была предварительно проработана ГНС и 5 сентября 2025 года направлена на отработку в территориальные органы налоговой.

Отметим, что платформа Onlyfans используется прежде всего для размещения и монетизации порнографического контента, изготовление и распространение которого в Украине считается уголовно наказуемым преступлением. В соответствии со статьей 301 Уголовного кодекса ответственность за такую деятельность может достигать 7 лет лишения свободы.

Несмотря на это, налоговые органы продолжают взимать с создателей порно налоги за полученные ими доходы, а сама платформа Onlyfans является налогоплательщиком в Украине (уплачивает налог на добавленную стоимость за приобретенный украинскими потребителями контент).

Напомним

Накануне одна из моделей Onlyfans зарегистрировала петицию на сайте Офиса президента с требованием упразднить уголовную ответственность за изготовление взрослого порно.

Свою просьбу она аргументировала тем, что уплатила полученные на Onlyfans доходы 40 млн грн налогов.

Затем на петицию ответил президент Владимир Зеленский, формально перенаправив ответственность за декриминализацию порно на Верховную Раду.