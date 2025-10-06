Новый премьер Японии обвалил иену и вызвал ралли на бирже

Избрание Санаэ Такаичи новым лидером правящей партии Японии, что фактически гарантирует ей пост премьер-министра, вызвало мощную реакцию на финансовых рынках. Японские акции в понедельник взлетели до исторического максимума, в то время как иена и долгосрочные государственные облигации резко упали. Инвесторы делают ставку на возвращение к политике больших государственных расходов и «дешевых денег». Об этом сообщает агентство Reuters 6 октября.

Рекорды на рынках: акции вверх, иена вниз

Финансовые рынки мгновенно отреагировали на политические изменения, продемонстрировав рекордные движения:

Фондовый рынок: Индекс Nikkei 225 взлетел на 4,75%, закрывшись на рекордной отметке 47,944.76 и впервые в истории ненадолго превысив уровень 48,000 пунктов.

Валютный рынок: Японская иена обвалилась почти на 2% к доллару (до 150.13) и достигла исторического минимума по отношению к евро (176.22).

Рынок долга: Доходность долгосрочных (30-летних) государственных облигаций достигла рекордного максимума, что свидетельствует об их распродаже.

Что означает новая политика для экономики

Санаэ Такаичи считается сторонницей максимально стимулирующей экономической политики, которая является продолжением курса «Абэномики» покойного премьера Синдзо Абэ. Ее программа предусматривает большие государственные расходы и сохранение сверхмягкой монетарной политики (низкие процентные ставки).

Эта позиция кардинально отличается от взглядов ее главного конкурента, которого рынок считал фаворитом. Инвесторы готовились к тому, что Банк Японии вскоре начнет повышать процентные ставки. Победа Такаичи заставила их резко изменить свои ожидания. Вероятность повышения ставки Банком Японии до декабря упала с 68% (в пятницу) до 41% (в понедельник).