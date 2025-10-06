Multi от Минфин
українська
6 октября 2025, 11:21

Гарвард третий год подряд признан лучшей бизнес-школой

Гарвардская школа бизнеса (HBS) третий год подряд признана самой желанной MBA-программой в мире. Несмотря на высокую стоимость обучения и политическое давление, более 20% студентов и выпускников назвали именно Гарвард «школой своей мечты», если бы поступление и финансы не были проблемой. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса Bloomberg Businessweek's Best B-Schools.

Гарвардская школа бизнеса (HBS) третий год подряд признана самой желанной MBA-программой в мире.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Сила бренда: почему все мечтают о Гарварде

В опросе, который определяет самую желанную бизнес-школу, Гарвард уверенно обошел своих конкурентов.

  • Harvard Business School выбрали более 20% респондентов.
  • Stanford Graduate School of Business, которая занимает первое место в общем рейтинге США, получила 15% голосов.
  • Ни одна другая бизнес-школа в мире не смогла набрать более 5%.

Эксперты объясняют этот феномен вековой репутацией HBS как «золотого стандарта» в управленческом образовании. По словам Эндрю Криспа, партнера консалтинговой фирмы CarringtonCrisp, диплом Гарварда в глазах выпускников и работодателей является почти гарантией получения престижной работы.

Цена престижа и реальность: стоимость, отбор и трудоустройство

Статус «школы мечты» имеет свою цену. Стоимость обучения и сборов в HBS выросла на 5,5% и составляет $87 608 в год. В то же время отбор является чрезвычайно жестким: в 2025 году шанс на поступление составлял всего 14%.

При этом реальные показатели трудоустройства могут быть не идеальными. Согласно данным за 2024 год, только 77% выпускников HBS, которые искали работу, нашли ее в течение трех месяцев после выпуска. Это свидетельствует о том, что даже диплом Гарварда не является абсолютной гарантией мгновенного успеха на сложном рынке труда.

Непоколебимая репутация: политическое давление не пугает иностранцев

В этом году Гарвард столкнулся с серьезным политическим давлением со стороны администрации президента Трампа, которая угрожала сократить федеральное финансирование из-за инициатив университета по разнообразию и инклюзивности. Также были попытки усложнить пребывание иностранных студентов в США, что вызвало «тревогу и опасения» среди абитуриентов.

Однако, несмотря на эти риски, привлекательность Гарварда для иностранцев остается чрезвычайно высокой. 31% неамериканских респондентов назвали HBS своей «школой мечты». Для сравнения, ведущие европейские бизнес-школы, такие как Insead и London Business School, получили только по 3% голосов каждая.

Автор:
Ярослав Голобородько
