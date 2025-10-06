Минэкономики пополнило 212 позициями список украинской промышленной техники и оборудования, при покупке которой государство компенсирует 15%. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Минэкономики расширило список техники с компенсацией 15%
Список техники
Отмечается, что среди перечня 212 новых наименований промышленной техники и оборудования украинских производителей, 15% стоимости которых (без НДС) компенсирует покупателям государство, есть энергетическое оборудование: трансформаторы различных моделей, распределительные шкафы, а также лифты, промышленные насосные установки, вагон-цистерны, станки для лазерной резки металлов, бетоносмесительные установки.
Теперь в перечне 868 наименований техники и оборудования от 39 украинских машиностроительных предприятий.
Среди новых участников программы — ГП «Энергосистемы-луджер», ООО «Машзавод «Техника», ООО «Полтаввагон», ЧАО «Кременчугский завод дорожных машин», ПАО «Крюковский вагоностроительный завод».
В министерстве отметили, что программа частичной компенсации распространяется на оборудование, производимое в Украине со степенью локализации не менее 40%.
Как воспользоваться программой
Чтобы использовать программу, нужно приобрести технику из перечня через уполномоченный банк и подать заявку с необходимыми документами для получения 15% компенсации стоимости на свой счет. В настоящее время к реализации программы привлечены 25 украинских банков.
