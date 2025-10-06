ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 137 тысяч баррелей в сутки

ОПЕК+ с ноября увеличит добычу нефти на 137 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters.

Планы ОПЕК+

Отмечается, что группа ОПЕК+ увеличила свои цели по добыче нефти более чем на 2,7 миллиона баррелей в день этого года, что эквивалентно примерно 2,5% мирового спроса.

Изменение политики после лет сокращений преследует цель вернуть долю рынка у таких конкурентов, как американских производителей сланцевой нефти, говорится в материале.

По словам источников Reuters, накануне россия и Саудовская Аравия, являющиеся крупнейшими производителями в ОПЕК+, имели разные взгляды относительно объемов добычи нефти.

россия выступала за умеренное увеличение добычи, такое же, как в октябре, во избежание давления на цены на нефть, а также из-за того, что москве будет трудно увеличить добычу из-за санкций, связанных с войной против Украины, рассказали источники на этой неделе.

Саудовская Аравия хотела бы увеличить планируемый объем добычи в два, три или даже четыре раза — до 274 000, 411 000 или 548 000 баррелей в сутки соответственно — поскольку страна имеет свободные мощности и стремится быстрее восстановить свою долю на рынке, сказали источники.

В своем заявлении в воскресенье ОПЕК отметила, что организация считает глобальные экономические перспективы стабильными, а фундаментальные показатели рынка здоровыми из-за низких запасов нефти.

Сокращение добычи ОПЕК+ достигло пика в марте, составив в общей сложности 5,85 миллиона баррелей в сутки. Сокращение включало три элемента: добровольное сокращение на 2,2 миллиона баррелей в сутки; 1,65 миллиона баррелей в сутки от восьми членов группы и еще 2 миллиона баррелей в сутки от всей группы.

Восемь производителей планируют полностью упразднить один элемент этих сокращений (2,2 миллиона баррелей в сутки) до конца сентября. В октябре они начали отмену сокращения в 1,65 миллиона баррелей в сутки с увеличением добычи на 137 000 баррелей в сутки.

Следующая встреча восьми стран группы запланирована на воскресенье, 2 ноября.