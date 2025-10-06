Кабмин увеличил доплаты учителям на прифронтовых территориях

Кабинет министров увеличил доплаты учителям на прифронтовых территориях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Доплата учителям

«Отныне учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов. Такое решение было принято на заседании правительства», — написала Свириденко.

Она добавила, что это касается 25 000 учителей, работающих в 84 общинах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Денежные средства будут начислены в октябре — за период с 1 сентября этого года.

Свириденко отметила, что в бюджете на 2026 год правительство также предусмотрело повышение зарплаты педагогическим работникам на 50%.