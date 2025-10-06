Кабинет министров увеличил доплаты учителям на прифронтовых территориях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кабмин увеличил доплаты учителям на прифронтовых территориях
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Доплата учителям
«Отныне учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов. Такое решение было принято на заседании правительства», — написала Свириденко.
Она добавила, что это касается 25 000 учителей, работающих в 84 общинах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.
Денежные средства будут начислены в октябре — за период с 1 сентября этого года.
Свириденко отметила, что в бюджете на 2026 год правительство также предусмотрело повышение зарплаты педагогическим работникам на 50%.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 2