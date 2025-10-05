Могут ли обычные копейки стать инвестицией? Почему некоторые памятные монеты вырастают в цене в десятки раз? И стоит ли сегодня вкладывать деньги в нумизматику, чтобы не только коллекционировать, но и заработать?
Коллекционные монеты как инвестиции. Что приносит наибольшую прибыль? (видео)
В этом видео вы узнаете:
- какие копейки и памятные монеты могут стоить сотни и тысячи гривен
- почему стартовая цена от НБУ растет в несколько раз
- как влияют курс доллара и цена металлов на стоимость монет
- какие популярные монеты выгодно покупать.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 1