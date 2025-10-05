PlayCity пополнило бюджет на 592 миллиона гривен от поступлений лицензионных платежей

Государственное агентство «ПлейСити» на протяжении ІІІ квартала обеспечило 592,7 млн грн поступлений лицензионных платежей в бюджет от участников рынка азартных игр.

«Продолжаем реформу игровой индустрии. Сотни миллионов гривен от лицензионных платежей в бюджет, цифровизация реестров, ужесточение правил для организаторов и новые стандарты ответственной игры», — говорится в сообщении.

По данным учреждения, в ІІІ квартале 2025 года бюджет получил 592,7 млн грн. лицензионных платежей в сфере азартных игр.

Кроме того, было наложено 24 млн грн штрафов за незаконную рекламу казино. За указанный период также было заблокировано 865 онлайн-казино и 32 страницы в соцсетях за распространение незаконной рекламы азартных игр.