Укрзализныця запускает поезд Киев — Бухарест

АО «Укрзализныця» с 10 октября запускает поезд по маршруту Киев — Бухарест. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий в субботу.

Поезд будет курсировать ежедневно и пролегать через Киев, Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский, Велчинец, Унгены, Яссы и столицу Румынии Бухарест.

Отправление из Киева — 06:30, прибытие в Бухарест — 06:47 на следующий день.

В обратном направлении — из Бухареста в 19:10, в Киев в 19:41 на следующий день.

Поезд прибывает на центральный вокзал Бухареста — Gara de Nord. С этого вокзала регулярно курсируют скоростные электрички в аэропорт.

Стоимость билета в купейном вагоне — примерно 3800 грн.