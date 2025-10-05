Рынок IPO в Европе начал восстанавливаться после длительного спада, и инвестиционные банкиры ожидают появления крупных сделок. В третьем квартале текущего года в регионе состоялись три листинга, привлекшие более $500 млн каждый, а еще два размещения должны начать торговаться на следующей неделе, сообщает Bloomberg.

Всего в третьем квартале европейские компании привлекли через первичные размещения почти $3 млрд, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глобальный сопредседатель по рынкам акционерного капитала Morgan Stanley Мартин Торникрофт отметил, что качество предложения европейских IPO значительно выросло, и на рынок выходят одни из лучших компаний региона.

Глава европейского подразделения рынков акционерного капитала Bank of America Джером Ренар указал, что импульс на рынке IPO набирает обороты, однако ситуация по-прежнему зависит от результатов размещений. Успех привлекает успех, когда речь идет о первичных размещениях, пояснил он.

Результаты недавних IPO оказались неоднозначными. Акции компании SMG Swiss Marketplace Group торгуются ниже цены размещения после предупреждения о снижении прибыли у конкурента. Напротив, бумаги Noba Bank выросли на 29% с момента IPO в Стокгольме на прошлой неделе. Акции Cirsa Enterprises в среднем торгуются лишь на 1% выше цены предложения с момента листинга в июле, говорится в материале Bloomberg.

Глава подразделения рынков акционерного капитала BNP Paribas Андреас Бернсторфф отметил, что рынок IPO вновь открылся, но долгосрочные инвесторы остаются осторожными и опасаются сделок с неправильной оценкой.

Охранная компания Verisure находится в процессе проведения крупнейшего за три года IPO в Европе, стремясь привлечь более 3 млрд евро перед стартом торгов в Стокгольме 8 октября. Производитель протезов Ottobock также планирует начать торги на следующей неделе во Франкфурте, размещение может привлечь до 702 млн евро.

Глава синдикации рынков акционерного капитала Citigroup в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Навин Миттел подчеркнул, что выход на американский рынок не является волшебным решением проблем некоторых IPO. Европе просто нужно больше активов, которые обеспечивают хорошую доходность, считает он.

