Золото снова в фаворе: кто и зачем скупает металл

Мировые центробанки в августе увеличили свои резервы суммарно на 15 тонн золота, следует из данных Всемирного золотого совета (WGC). Как отмечает организация, это ознаменовало возвращение спроса на металл после июльской паузы, когда покупки и продажи металла уравновесили друг друга.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Интерес регуляторов к золоту сохраняется, несмотря на новые ценовые рекорды на рынке, говорится в докладе. Как отмечает WGC, удорожание металла могло ограничить объемы закупок и даже вызвать отдельные тактические продажи, но в целом центробанки «остаются заинтересованы в наращивании объемов золота».

Крупнейшие покупатели

Крупнейшим покупателем в августе стал Национальный банк Казахстана, добавивший 8 тонн к запасам и доведший их до 316 тонн. WGC отмечает, что Казахстан увеличивает золотой резерв шестой месяц подряд и с начала года прибавил 32 тонны.

Болгария увеличила резервы на 2 тонны, что стало крупнейшим ежемесячным пополнением для страны с 1997 года. Сейчас у нее 43 тонны золота, и, по прогнозу организации, часть запасов может быть передана в Европейский центробанк после того, как страна войдет в еврозону в январе 2026 года.

Турция прибавила еще 2 тонны, доведя совокупные официальные резервы до 639 тонн. С начала года прирост составил 21 тонну.

Китай сообщил о покупке 2 тонн, 10-й месяц подряд увеличивая золотой запас. Общий объем превысил 2 300 тонн, однако доля золота в международных резервах страны пока составляет лишь 7%.

Узбекистан, Чехия и Гана также добавили по 2 тонны каждая. В результате запасы Чехии достигли 65 тонн, а центробанк страны заявил о цели довести показатель до 100 тонн к 2028 году.

Кроме того, Центральный резервный банк Сальвадора сообщил о покупке почти 14 тысяч унций (менее 0,5 тонны), пояснив, что сделка связана со «стратегией долгосрочной диверсификации резервов»

Главные продавцы

На фоне общего роста покупок другими ЦБ лишь два центробанка в августе выступили продавцами: россия (-3 тонны) и Индонезия (-2 тонны). В WGC предполагают, что снижение запасов в россии связано с программой чеканки инвестиционных и памятных монет.

Отдельно WGC отмечает шаг Национального банка Польши, который объявил о повышении целевого уровня золота в резервах с 20% до 30%. С начала года регулятор уже приобрел 67 тонн, став крупнейшим покупателем 2025 года, и на конец августа его запасы достигли 515 тонн.