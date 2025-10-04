Кабмин изменил состав набсовета «Сенс Банка»

Кабинет министров принял решение о внесении изменений в состав наблюдательного совета АО « Сенс Банк » и установил для него трехлетний срок полномочий. Об этом говорится в распоряжении правительства № 1087-р от 3 октября, передает Укринформ.

Что известно

В частности, правительство прекратило полномочия Эвы Каролины Маргареты де Фальк как независимого члена наблюдательного совета акционерного общества «Сенс Банк».

Также установлено, что срок полномочий наблюдательного совета акционерного общества «Сенс Банк» составляет три года с даты вступления в силу настоящего распоряжения.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Кабмин принял решение о начале подготовки к продаже государственных пакетов акций АО «Сенс Банк» и АБ «Укргазбанк». Минфин планирует до конца осени 2025 года объявить конкурс по отбору советника по продаже пакетов акций этих банков.