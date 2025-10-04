От размещения ОВГЗ правительство привлекло с начала года 394 миллиарда гривен

С начала 2025 года правительство привлекло от продажи / обмена облигаций внутреннего государственного займа на аукционах 394 млрд грн, а в целом во время военного положения — почти 1 852 млрд грн. Об этом сообщил Национальный банк.

Сколько привлекли средств

«По данным депозитария НБУ, в течение января — сентября 2025 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 302 926,3 млн грн, $1 462,1 млн и 643,4 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 249 815 752,5 млн евро», — говорится в сообщении.

Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в сентябре, составила в гривне 17,80% годовых, в долларах США — 4,15% годовых, в евро — 3,25% годовых.

Также в НБУ привели детальную статистику депозитария по состоянию на 1 октября 2025 года исключительно по военным ОВГЗ, которые размещались на аукционах.

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на эту дату составил 169,8 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 141,1 млрд грн в эквиваленте 1 октября 2024 года. То есть, за последний год он вырос в 1,2 раза.

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Напомним

Как писал «Минфин», всего с начала 2025 года Минфин разместил ОВГЗ на общую сумму около 408,5 млрд грн. С начала полномасштабного вторжения объем привлеченных средств превысил 1,88 трлн грн в эквиваленте.