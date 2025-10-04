НБУ на нужды обороны в сентябре перечислил почти 3,8 миллиарда гривен

По состоянию на 1 октября 2025 г. остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 г., составил почти 4 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 2,4 млрд грн. Об этом сообщает НБУ.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько поступило средств на счет

Всего с начала полномасштабного вторжения на спецсчет поступило более 86,3 млрд грн в эквиваленте.

Деньги переводили как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира).

Из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты стерлингов, канадские доллары, юани женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило более 64,8 млрд грн в эквиваленте.

В целом, с начала полномасштабного вторжения со спецсчета на нужды обороны Национальный банк перечислил почти 82,3 млрд грн. В сентябре 2025 года — более 3,8 млрд грн.

Напомним

Перевести средства на нужды обороны можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке .