4 октября 2025, 9:20 Читати українською

Украина вернула из США $44 млн со счетов Проминвестбанка

Украина в августе 2025 года вернула из США 1,84 млрд гривен в эквиваленте, хранившиеся на корреспондентских счетах Проминвестбанка. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов.

Украина в августе 2025 года вернула из США 1,84 млрд гривен в эквиваленте, хранившиеся на корреспондентских счетах Проминвестбанка.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Фонд доказал принадлежность средств на корреспондентских счетах Проминвестбанка государству Украина, высвободил средства из-под санкционного блокирования и вернул в банк около $44 миллионов. Впоследствии фонд, согласно решению СНБО, перечислил эти средства в госбюджет Украины», — говорится в сообщении.

Эти деньги были размещены в Bank of New York Mellon.

Напомним

В 2022 году после начала полномасштабной российской агрессии Национальный банк отозвал лицензию и отправил на ликвидацию Проминвестбанк, принадлежавший в то время российской государственной корпорации развития ВЕБ.РФ.

В ходе ликвидационной процедуры Фонд гарантирования вкладов установил, что на американском счете Проминвестбанка есть значительная сумма денег, но вернуть их в Украину не удалось.

Сначала они были заблокированы американской стороной из-за санкций против банка как «дочки» ВЕБ.РФ, а в ноябре 2022 года на них неожиданно начали претендовать несколько американских граждан как пострадавшие от действий движения Талибан в Афганистане в 2016 году.

В ходе судебного процесса в американском суде были установлены связи Талибана с рф, из-за чего эти люди потребовали возмещения причиненного им ущерба на средства имущества россии, в частности, претендуя на заблокированные деньги ФИО на корреспондентских счетах в Bank of New York Mellon.

На время их обращения в Окружной суд города Нью-Йорка банк уже принадлежал Украине, поэтому Фонду гарантирования вкладов удалось доказать, что истцы не могут претендовать на его деньги.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
