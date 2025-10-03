Почему рынки растут несмотря на шатдаун и при чем здесь искусственный интеллект

Прекращение работы правительства США должно было стать холодным душем для инвесторов, ведь Федеральная резервная система теперь вынуждена действовать вслепую без ключевых экономических данных. Однако, вопреки всем ожиданиям, рынки отреагировали рекордным ростом. Причиной этого безудержного оптимизма стал искусственный интеллект, хайп вокруг которого продолжает толкать индексы к новым историческим максимумам, игнорируя любые негативные сигналы. Об этом пишет финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Политика на паузе

В начале недели мы ожидали, что ее главным событием станет обнародование Отчета о состоянии рынка труда, который в условиях нынешней неопределенности в отношении монетарной стратегии ФРС приобретает еще большее значение, но американское правительство прекратило работу и пока его деятельность не будет разблокирована, мир не увидит ни одного отчета. Когда это произойдет, никто не знает — демократы твердо стоят на своем и не собираются идти на компромисс с республиканцами в вопросах финансирования. Казалось бы — трагедия, вы только представьте, что случится, если вдруг украинское правительство, или еще хуже — парламент, и не дай бог — офис президента, перестанут работать. Даже представить страшно!

А вот американцам не страшно. Некоторые особенно злые языки даже поговаривают, что, собственно, прекращение работы правительства было именно тем, что хотел Трамп, потому что по закону это позволит ему сократить некоторые правительственные подразделения, не согласовывая свои решения с конгрессом. Но это все лишь предположения, хотя накануне shutdown именно Трамп заявил, что «много хорошего может выйти из прекращения работы правительства» и добавил: «Мы сможем избавиться от многих вещей, которые мы не хотели бы иметь, и это будут вещи демократов». Кто во всем виноват? Конечно, Байден! Совершенным фактом остается только то, что в пятницу никто не получил Отчет о состоянии рынка труда и вряд ли в ближайшее время вообще получит какие-либо экономические данные, их просто некому будет распространять. Так что ФРС, политика которой «зависит от данных о состоянии экономики», как не раз говорил Пауэлл, теперь будет вынуждена двигаться вслепую, а инвесторы вслед за ней.

Рекорды вопреки логике

Казалось бы, что такие драматические новости, как закрытие правительства, должны произвести очень негативное впечатление на трейдеров и инвесторов, заставляя индексы покраснеть. Но это в теории. На практике все инвестиционные активы — акции, облигации, золото, криптовалюты, сырье — отпраздновали прекращение работы правительства ростом, а основные индексы даже установили очередные исторические рекорды. Удивительно? Немного да, но совсем немного, потому что какая там экономическая и монетарная политика, когда есть ИИ?!

Полтриллиона за мечту

И на этой неделе ИИ оправдал ожидания, точнее сказать — рынок получил новую дозу оптимизма от его апостолов. Привлекая очередной раунд финансирования по оценке компании в $500 миллиардов, Open AI стал самым дорогим стартапом в мире. Даже не представляю, как Маск переживет тот факт, что его Space X уже не самый дорогой. А вообще, не знаю как у вас, а у меня сочетание слов «стартап» и «полтриллиона» вызывают определенный диссонанс. Но с этим ничего не поделаешь — люди часто готовы отдать последнюю рубашку за яркую мечту.

Маниакальный оптимизм

Закономерно, что волна ИИ толкает индексы вверх. Начиная с июня, S&P 500 уже 27 раз обновлял исторические максимумы, но не похоже, чтобы трейдеры и инвесторы волновались. Никто не хочет упустить возможность заработать еще немного. Все истории о сезонности и репутации сентября, как одного из худших месяцев для рынка акций, разбились вдребезги о непобедимый оптимизм и желание трейдеров вырастить деревья не просто до неба, а еще выше. Вместо ожидаемого падения мы имеем прирост в 3,5% за месяц и 8,3% за квартал, и с несокрушимым оптимизмом начинаем октябрь, еще один худший месяц года с точки зрения эффекта сезонности.

Все выше и выше, и выше! Все разговоры о том, что рынок в «маниакальном состоянии», как демонстрирует индекс, который рассчитывает Bloomberg, оказывается нисколько не отпугивают инвесторов. Погоня продолжается, пусть в маниакальном, безумном или каком-то еще ненормальном состоянии. Главное — она приносит доход! И этот аргумент способен разбить все пессимистические аргументы любых «умных» аналитиков и стратегов. Музыка играет, время идет, люди не меняются!