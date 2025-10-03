Multi от Минфин
українська
3 октября 2025, 19:05

BlackRock делает гигантскую ставку на ИИ: готовится сделка по покупке дата-центров на $40 млрд

Инвестиционный гигант BlackRock близок к одной из крупнейших сделок года, что подчеркивает бум вокруг искусственного интеллекта. Его инфраструктурное подразделение Global Infrastructure Partners (GIP) ведет переговоры о приобретении оператора дата-центров Aligned Data Centers за сумму, которая может достичь $40 миллиардов. Об этом сообщает агентство Bloomberg 3 октября со ссылкой на информированные источники.

Инвестиционный гигант BlackRock близок к одной из крупнейших сделок года, что подчеркивает бум вокруг искусственного интеллекта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Детали сделки

По данным источников, сделка может быть анонсирована уже в ближайшие дни. Она станет одной из пяти крупнейших в мире в этом году.

  • Покупатель: Global Infrastructure Partners (GIP) — один из крупнейших в мире инфраструктурных фондов, который в прошлом году был приобретен компанией BlackRock за $12,5 млрд.
  • Объект: Aligned Data Centers — крупный оператор дата-центров в США и Южной Америке, принадлежащий, в частности, австралийской финансовой группе Macquarie.
  • Соинвестор: В переговорах также участвует MGX — инвестиционная компания в сфере ИИ, созданная суверенным фондом Абу-Даби Mubadala.

Почему дата-центры стали «золотой жилой» эпохи ИИ

Современные модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, требуют колоссальных вычислительных мощностей для своего обучения и работы. Эта мощность обеспечивается тысячами специализированных чипов, которые размещаются в огромных, хорошо охлаждаемых и энергоемких зданиях — дата-центрах.

Взрывной спрос на ИИ вызвал настоящую «золотую лихорадку» на рынке инфраструктуры. Компании-операторы дата-центров, такие как Aligned, стали одними из главных бенефициаров этого тренда. Спрос на их услуги настолько велик, что инвесторы также начали присматриваться к энергетическим компаниям. Например, GIP также рассматривает возможность приобретения энергетической компании AES Corp. стоимостью $38 млрд, ожидая стремительного роста спроса на электроэнергию со стороны ИИ.

Инвестиционная лихорадка и опасения «пузыря»

Сделка BlackRock является частью волны гигантских инвестиций во все, что связано с искусственным интеллектом. Технологические гиганты, такие как Meta и Oracle, привлекают десятки миллиардов долларов на строительство новых дата-центров.

В то же время стремительный рост оценок вызывает у некоторых наблюдателей опасения по поводу формирования нового технологического «пузыря». Они отмечают, что реальные доходы от ИИ-сервисов пока не успевают за астрономическими расходами на инфраструктуру.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Минфин
