Фонд гарантирования через «Дію» вернул 48 млн вкладчикам банков-банкротов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 октября 2025, 18:05 Читати українською

Фонд гарантирования через «Дію» вернул 48 млн вкладчикам банков-банкротов

Сервис «Возврат вкладов» в приложении «Дія» отмечает два года работы: за это время вкладчикам обанкротившихся банков было выплачено 48,1 млн грн через смартфон. Эта услуга, запущенная Фондом гарантирования вкладов (ФГВФЛ) совместно с Минцифрой, стала ключевым инструментом для дистанционного возмещения, и сейчас почти половина всех гарантированных выплат происходит онлайн. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Сервис «Возврат вкладов» в приложении «Дія» отмечает два года работы: за это время вкладчикам обанкротившихся банков было выплачено 48,1 млн грн через смартфон.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Два года работы в цифрах

За два года существования услугой воспользовались более 2,9 тысячи вкладчиков банков, находящихся в стадии ликвидации. Всего было проведено 3,9 тысячи успешных транзакций.

Как сообщила директор-распорядитель ФГВФЛ Ольга Билай, сервис стал особенно важным в начале полномасштабного вторжения, когда миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и не имели физического доступа к отделениям банков.

«В целом почти 50% выплат теперь осуществляется онлайн, и сегодня мы можем сказать, что возмещение вкладов в „Дії“ — это не только удобство. Это доверие к государству, которое, несмотря на сложные времена, выполняет свои обязательства перед гражданами», — отметила она.

Как получить возмещение: инструкция в несколько кликов

Процесс получения гарантированной суммы возмещения максимально упрощен. Вкладчику необходимо:

  • В приложении «Дія» зайти в раздел «Сервисы» и выбрать «Возврат вкладов».
  • Выбрать обанкротившийся банк, в котором были средства.
  • Выбрать карту еПоддержка одного из банков-агентов для зачисления средств (или открыть ее онлайн за несколько минут).
  • Проверить данные и подписать заявление с помощью Дия.Подписи.

После этого средства зачисляются на карту, как правило, практически мгновенно. Банками-агентами, подключенными к услуге, являются Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ, УниверсалБанк и Идея Банк.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами