Фонд гарантирования через «Дію» вернул 48 млн вкладчикам банков-банкротов

Сервис «Возврат вкладов» в приложении «Дія» отмечает два года работы: за это время вкладчикам обанкротившихся банков было выплачено 48,1 млн грн через смартфон. Эта услуга, запущенная Фондом гарантирования вкладов (ФГВФЛ) совместно с Минцифрой, стала ключевым инструментом для дистанционного возмещения, и сейчас почти половина всех гарантированных выплат происходит онлайн. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.
Два года работы в цифрах
За два года существования услугой воспользовались более 2,9 тысячи вкладчиков банков, находящихся в стадии ликвидации. Всего было проведено 3,9 тысячи успешных транзакций.
Как сообщила директор-распорядитель ФГВФЛ Ольга Билай, сервис стал особенно важным в начале полномасштабного вторжения, когда миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и не имели физического доступа к отделениям банков.
«В целом почти 50% выплат теперь осуществляется онлайн, и сегодня мы можем сказать, что возмещение вкладов в „Дії“ — это не только удобство. Это доверие к государству, которое, несмотря на сложные времена, выполняет свои обязательства перед гражданами», — отметила она.
Как получить возмещение: инструкция в несколько кликов
Процесс получения гарантированной суммы возмещения максимально упрощен. Вкладчику необходимо:
- В приложении «Дія» зайти в раздел «Сервисы» и выбрать «Возврат вкладов».
- Выбрать обанкротившийся банк, в котором были средства.
- Выбрать карту еПоддержка одного из банков-агентов для зачисления средств (или открыть ее онлайн за несколько минут).
- Проверить данные и подписать заявление с помощью Дия.Подписи.
После этого средства зачисляются на карту, как правило, практически мгновенно. Банками-агентами, подключенными к услуге, являются Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ, УниверсалБанк и Идея Банк.
