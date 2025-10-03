Американский Citibank, один из крупнейших иностранных банков на российском рынке, объявил о фактическом прекращении своей деятельности в россии. С 1 ноября финансовое учреждение прекращает обслуживание всех сберегательных и накопительных счетов, завершая процесс сворачивания бизнеса, начатый после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Moscow Times.
Последний крупный банк США уходит из россии: Citibank сворачивает остатки бизнеса
Как Citibank уходил из россии
Решение Citibank выйти из рынка не было спонтанным, а реализовывалось в несколько этапов:
- Начало 2021 года: Citigroup впервые объявила о планах продать розничный бизнес в рф.
- После 2022 года: После полномасштабного вторжения было принято решение не продавать, а фактически закрыть бизнес.
- 2024 год: Банк прекратил обслуживание своих дебетовых карт, остановил операции через Систему быстрых платежей, переводы и покупки по QR-коду.
- Ноябрь 2024 года: Было закрыто последнее отделение, работавшее с розничными клиентами в москве.
- Ноябрь 2025 года: Финальный шаг — прекращение обслуживания всех сберегательных счетов.
За время сворачивания бизнеса кредитный портфель банка сократился на 98%, а объем вкладов — в 90−150 раз.
Общий тренд: европейские банки также под давлением
Citibank является частью более широкой тенденции выхода западных финансовых учреждений с российского рынка. Европейские банки также сворачивают операции под давлением Европейского центрального банка (ЕЦБ), который требует от них как можно скорее покинуть страну.
- UniCredit (Италия): С 1 октября прекратил принимать новых корпоративных клиентов и повысил тарифы на обслуживание в 8−10 раз.
- Raiffeisenbank (Австрия): Еще в прошлом году прекратил зарубежные переводы для большинства клиентов.
Источник: Минфин
