Последний крупный банк США уходит из россии: Citibank сворачивает остатки бизнеса

Американский Citibank, один из крупнейших иностранных банков на российском рынке, объявил о фактическом прекращении своей деятельности в россии. С 1 ноября финансовое учреждение прекращает обслуживание всех сберегательных и накопительных счетов, завершая процесс сворачивания бизнеса, начатый после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Moscow Times.

Как Citibank уходил из россии

Решение Citibank выйти из рынка не было спонтанным, а реализовывалось в несколько этапов:

Начало 2021 года: Citigroup впервые объявила о планах продать розничный бизнес в рф.

После 2022 года: После полномасштабного вторжения было принято решение не продавать, а фактически закрыть бизнес.

2024 год: Банк прекратил обслуживание своих дебетовых карт, остановил операции через Систему быстрых платежей, переводы и покупки по QR-коду.

Ноябрь 2024 года: Было закрыто последнее отделение, работавшее с розничными клиентами в москве.

Ноябрь 2025 года: Финальный шаг — прекращение обслуживания всех сберегательных счетов.

За время сворачивания бизнеса кредитный портфель банка сократился на 98%, а объем вкладов — в 90−150 раз.

Общий тренд: европейские банки также под давлением

Citibank является частью более широкой тенденции выхода западных финансовых учреждений с российского рынка. Европейские банки также сворачивают операции под давлением Европейского центрального банка (ЕЦБ), который требует от них как можно скорее покинуть страну.