українська
3 октября 2025, 13:21

Налоги в один клик: в ГНС анонсировали платежи через «Дию»

Государственная налоговая служба (ГНС) совместно с Минцифрой разрабатывает новый сервис в приложении «Дія», который позволит всем гражданам проверять и платить налоги на имущество — недвижимость, землю и автомобили. Этот шаг является частью стратегии «налоги в один клик», направленной на максимальное упрощение взаимодействия украинцев с налоговыми органами. Об этом сообщила глава ГНС Леся Карнаух во время встречи с бизнес-ассоциациями, информирует пресс-служба ведомства.

Государственная налоговая служба (ГНС) совместно с Минцифрой разрабатывает новый сервис в приложении «Дія», который позволит всем гражданам проверять и платить налоги на имущество — недвижимость, землю и автомобили.

Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Как будет работать новый сервис

Новая услуга призвана собрать всю информацию о имущественных налогах гражданина в одном месте — его смартфоне. Пользователи «Дії» смогут:

  • Проверить свои объекты налогообложения (квартиры, дома, земельные участки, автомобили), зарегистрированные на них.
  • Сверять данные с государственными реестрами.
  • Получать уведомления о начисленных суммах налогов.
  • Узнать о наличии задолженности.
  • Оплатить налоги в несколько кликов непосредственно в приложении.

Детали

Эта инициатива является расширением налоговых сервисов в «Дії». До сих пор они были преимущественно ориентированы на физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые уже могут через приложение зарегистрировать бизнес, подать декларацию и уплатить единый налог.

Новый сервис переносит это удобство на всех граждан, являющихся владельцами налогооблагаемого имущества. Это позволит миллионам украинцев управлять своими налоговыми обязательствами без визитов в налоговую или заполнения бумажных документов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
