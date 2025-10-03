Государственная налоговая служба (ГНС) совместно с Минцифрой разрабатывает новый сервис в приложении «Дія», который позволит всем гражданам проверять и платить налоги на имущество — недвижимость, землю и автомобили. Этот шаг является частью стратегии «налоги в один клик», направленной на максимальное упрощение взаимодействия украинцев с налоговыми органами. Об этом сообщила глава ГНС Леся Карнаух во время встречи с бизнес-ассоциациями, информирует пресс-служба ведомства.
Налоги в один клик: в ГНС анонсировали платежи через «Дию»
Как будет работать новый сервис
Новая услуга призвана собрать всю информацию о имущественных налогах гражданина в одном месте — его смартфоне. Пользователи «Дії» смогут:
- Проверить свои объекты налогообложения (квартиры, дома, земельные участки, автомобили), зарегистрированные на них.
- Сверять данные с государственными реестрами.
- Получать уведомления о начисленных суммах налогов.
- Узнать о наличии задолженности.
- Оплатить налоги в несколько кликов непосредственно в приложении.
Детали
Эта инициатива является расширением налоговых сервисов в «Дії». До сих пор они были преимущественно ориентированы на физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые уже могут через приложение зарегистрировать бизнес, подать декларацию и уплатить единый налог.
Новый сервис переносит это удобство на всех граждан, являющихся владельцами налогооблагаемого имущества. Это позволит миллионам украинцев управлять своими налоговыми обязательствами без визитов в налоговую или заполнения бумажных документов.
Источник: Минфин
