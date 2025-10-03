Multi от Минфин
українська
3 октября 2025, 15:18

Производитель LED-масок для светотерапии дебютировал на Лондонской фондовой бирже

Акции компании Beauty Tech Group выросли в первые часы торгов после начала торгов на Лондонской фондовой бирже. Компания занимается производством домашних устройств для красоты, включая LED-маски для светотерапии под брендом CurrentBody. Об этом сообщает The Wall Street Journal 3 октября.

Акции компании Beauty Tech Group выросли в первые часы торгов после начала торгов на Лондонской фондовой бирже.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Детали листинга и результаты торгов

Стоимость акций Beauty Tech достигла примерно 285 пенсов в утренних европейских торгах, что превысило цену первичного публичного размещения (IPO) в 271 пенс за акцию. Компания установила цену IPO в диапазоне от 251 до 291 пенса за акцию.

По установленной цене рыночная капитализация компании составляет 300 миллионов фунтов (403,2 миллиона долларов). В рамках IPO Beauty Tech привлекла 29 миллионов фунтов новых средств.

Поддержка для Лондонской биржи

Листинг Beauty Tech стал необходимой поддержкой для Лондонской биржи после серии громких уходов компаний, которые ищут более высокие оценки и выбирают листинг в США.

Недавно компания денежных переводов Wise и арендная компания Ashtead объявили о планах перенести свои основные листинги в США. Ashtead планирует разместиться в Нью-Йорке в марте следующего года, а Wise — во втором квартале 2026 года.

В начале этой недели фармацевтическая компания AstraZeneca, крупнейшая компания Великобритании по рыночной стоимости, заявила о планах прямого листинга своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже для расширения базы инвесторов на своем крупнейшем рынке.

Компании, остающиеся в Лондоне

В то же время сырьевой гигант Glencore решил оставить основные торги в Лондоне после пересмотра своих вариантов листинга, заявив, что акционеры не получат выгоды от перехода в Нью-Йорк. Компания консервированного тунца и готовых блюд Princes Group также объявила в пятницу планы листинга на Лондонской фондовой бирже.

О компании Beauty Tech

Beauty Tech разрабатывает лазерные и LED-технологии для эстетических процедур в домашних условиях.

По словам компании, ее технологии используют знаменитости, в частности Ким Кардашьян и Серена Уильямс, а также продукция появлялась в сериале Netflix «Эмили в Париже».

Почему это важно

Успешный дебют Beauty Tech на Лондонской бирже демонстрирует, что британский фондовый рынок все еще может привлекать новые компании, несмотря на отток крупных корпораций в США. Это особенно важно для сектора технологических компаний, который традиционно считается более привлекательным для американских инвесторов. Успех Beauty Tech может стать сигналом для других технологических стартапов рассмотреть Лондон как альтернативу американским биржам.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
