українська
3 октября 2025, 14:44

Акции золотодобывающих компаний взлетели на 135% в этом году

Акции золотодобывающих компаний показали феноменальный рост в этом году, значительно опередив даже самые популярные технологические инвестиции. Индекс мировых золотодобывающих компаний взлетел на 135% с начала года, следуя за стремительным подорожанием драгоценного металла. Об этом сообщает Bloomberg 3 октября.

Акции золотодобывающих компаний показали феноменальный рост в этом году, значительно опередив даже самые популярные технологические инвестиции.
Фото: freepik

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Рекордное преимущество над чипами

Золотодобывающие компании готовятся к крупнейшему в истории превосходству над индексом крупных мировых производителей полупроводников, который вырос лишь на 40%. Такой значительный разрыв подчеркивает ключевую динамику мировых рынков в этом году: несмотря на ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, инвесторы также привлекаются непрекращающимся ралли золота из-за накопления металла центральными банками мира.

«Золото и золотодобытчики — это один из моих самых оптимистичных среднесрочных тематических прогнозов», — отметила Анна Ву, стратег по межклассовым инвестициям Van Eck Associates Corp. в Сиднее. По ее словам, золото обладает привлекательностью безопасной гавани, «тогда как золотодобывающие компании также готовы извлечь выгоду из расширения маржи и переоценки стоимости».

Золото бьет рекорды

Именно золото взлетело более чем на 45% в этом году, достигнув ряда новых исторических максимумов и направляясь к лучшему результату с 1979 года. Помимо покупок центральными банками, металл также поддерживается снижением процентных ставок Федеральной резервной системы, тенденцией дедолларизации и ростом активов в биржевых фондах, обеспеченных золотом.

Среди двигателей индекса золотодобытчиков акции Newmont Corp. и Agnico Eagle Mines Ltd. на Нью-Йоркской бирже выросли более чем вдвое в 2025 году. Акции Zijin Mining Group Co. подскочили более чем на 130% в Гонконге, опередив прибыль китайского фаворита ШИ Alibaba Group Holding Ltd.

Факторы, поддерживающие ралли золота

Несколько ключевых факторов продолжают поддерживать рост золота в 2025 году. Центральные банки мира, особенно развивающихся стран, активно диверсифицируют свои резервы от доллара США к золоту. Одновременно геополитическая напряженность и инфляционные опасения заставляют частных инвесторов искать защитные активы. Федеральная резервная система США снизила процентные ставки, что уменьшило альтернативную стоимость хранения бездоходного актива, такого как золото.

Почему это важно

Феноменальные прибыли золотодобытчиков демонстрируют, что даже в эпоху технологической революции и ИИ традиционные защитные активы могут превзойти самые разрекламированные сектора. Это напоминает инвесторам о важности диверсификации портфеля и о том, что рыночные тренды могут меняться неожиданно.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
