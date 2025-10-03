Зарплата в триллион долларов: инвесторы восстали против нового плана выплат Илону Маску

Группа акционеров Tesla и высокопоставленные чиновники нескольких американских штатов призвали инвесторов проголосовать против нового компенсационного пакета для Илона Маска в размере $1 триллион. В своем обращении они обвинили совет директоров в «неспособности осуществлять надзор» за менеджментом и ухудшении финансовых показателей компании. Об этом говорится в регуляторной заявке, опубликованной в четверг, сообщает Reuters 3 октября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Требования

Коалиция, в которую входят инвестиционная группа SOC Investment Group, казначеи штатов Невада, Нью-Мексико и Коннектикут, а также финансовый контролер Нью-Йорка Брэд Лендер, выдвинула два основных требования к акционерам на собрании в ноябре:

Отклонить новый план вознаграждения для Илона Маска на сумму $1 трлн.

Не переизбирать трех членов совета директоров: Айру Эренпрайса, Джо Геббиа и Кэтлин Уилсон-Томпсон.

Главные претензии

По мнению оппозиционной группы, совет директоров слишком сосредоточен на «безудержном преследовании» цели удержать Маска, что вредит компании. Они указывают на ухудшение операционных и финансовых показателей, а также на «провал в обеспечении значимого надзора за менеджментом в реальном времени».

Эта критика звучит на фоне недавнего отчета о рекордных поставках автомобилей, которые, однако, были вызваны временным ажиотажем из-за отмены государственных субсидий, и теперь компания сталкивается с риском падения продаж.

Ответ Tesla

Предложенный в прошлом месяце план выплат является крупнейшим в истории корпораций. Он предусматривает достижение чрезвычайно амбициозных целей и направлен на удовлетворение требований Маска по увеличению его контроля над компанией.

В ответ на критику Tesla опубликовала пост в соцсети X, где заявила, что план вознаграждения напрямую связывает компенсацию Маска с созданием акционерной стоимости на «триллионы долларов».

«Если Илон Маск не достигнет результатов, он не получит ничего», — говорится в сообщении компании.

Почему это важно