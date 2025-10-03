Multi от Минфин
українська
3 октября 2025, 16:25

Зарплата в триллион долларов: инвесторы восстали против нового плана выплат Илону Маску

Группа акционеров Tesla и высокопоставленные чиновники нескольких американских штатов призвали инвесторов проголосовать против нового компенсационного пакета для Илона Маска в размере $1 триллион. В своем обращении они обвинили совет директоров в «неспособности осуществлять надзор» за менеджментом и ухудшении финансовых показателей компании. Об этом говорится в регуляторной заявке, опубликованной в четверг, сообщает Reuters 3 октября.

Группа акционеров Tesla и высокопоставленные чиновники нескольких американских штатов призвали инвесторов проголосовать против нового компенсационного пакета для Илона Маска в размере $1 триллион.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Требования

Коалиция, в которую входят инвестиционная группа SOC Investment Group, казначеи штатов Невада, Нью-Мексико и Коннектикут, а также финансовый контролер Нью-Йорка Брэд Лендер, выдвинула два основных требования к акционерам на собрании в ноябре:

  • Отклонить новый план вознаграждения для Илона Маска на сумму $1 трлн.
  • Не переизбирать трех членов совета директоров: Айру Эренпрайса, Джо Геббиа и Кэтлин Уилсон-Томпсон.

Главные претензии

По мнению оппозиционной группы, совет директоров слишком сосредоточен на «безудержном преследовании» цели удержать Маска, что вредит компании. Они указывают на ухудшение операционных и финансовых показателей, а также на «провал в обеспечении значимого надзора за менеджментом в реальном времени».

Эта критика звучит на фоне недавнего отчета о рекордных поставках автомобилей, которые, однако, были вызваны временным ажиотажем из-за отмены государственных субсидий, и теперь компания сталкивается с риском падения продаж.

Ответ Tesla

Предложенный в прошлом месяце план выплат является крупнейшим в истории корпораций. Он предусматривает достижение чрезвычайно амбициозных целей и направлен на удовлетворение требований Маска по увеличению его контроля над компанией.

В ответ на критику Tesla опубликовала пост в соцсети X, где заявила, что план вознаграждения напрямую связывает компенсацию Маска с созданием акционерной стоимости на «триллионы долларов».

«Если Илон Маск не достигнет результатов, он не получит ничего», — говорится в сообщении компании.

Почему это важно

  • Референдум о доверии. Голосование на собрании акционеров станет своеобразным референдумом о доверии не столько самому Маску, сколько совету директоров и его способности контролировать своего харизматичного, но непредсказуемого лидера.
  • Беспрецедентный масштаб. Сумма в $1 триллион выходит за пределы любых представлений о компенсации топ-менеджера. Она вызывает глобальную дискуссию о пределах корпоративного вознаграждения и реальной стоимости, которую создает один человек.
  • Тест на зрелость. Этот конфликт является тестом на зрелость Tesla как публичной компании. Он покажет, могут ли миноритарные акционеры и общественные деятели реально влиять на решения гиганта, где доминирует одна мощная фигура. Результат голосования может стать прецедентом для других технологических компаний с похожей структурой управления.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
