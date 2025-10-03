Multi от Минфин
3 октября 2025, 15:48

ИИ-переводчик DeepL готовит IPO в США с оценкой до $5 млрд

Немецкая технологическая компания DeepL, разработчик одной из самых популярных в мире систем онлайн-перевода, изучает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) в США. По данным источников, потенциальная оценка компании может достичь $5 миллиардов, что свидетельствует о высоком интересе инвесторов к сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Немецкая технологическая компания DeepL, разработчик одной из самых популярных в мире систем онлайн-перевода, изучает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) в США.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Планы выхода на биржу: оценка, сроки и место

По информации источников, компания из Кельна уже провела предварительные переговоры с потенциальными консультантами по листингу, который может состояться в 2026 году.

Потенциальная оценка в $5 млрд выглядит амбициозной, но отражает стремительный рост компании. Только в прошлом году DeepL привлекла $300 миллионов инвестиций при оценке в $2 миллиарда.

В настоящее время обсуждения продолжаются, и финальные детали, включая точные сроки и биржу, могут измениться. Официальный представитель DeepL отказался от комментариев.

Что такое DeepL и чем он лучше конкурентов

Компания DeepL, основанная в 2017 году Яреком Кутиловским, быстро завоевала репутацию одного из самых точных инструментов для перевода, который часто превосходит по качеству Google Translate.

Секрет успеха заключается в особой архитектуре нейронных сетей, которая позволяет системе лучше понимать контекст предложения, улавливать нюансы и идиомы. Благодаря этому переводы DeepL звучат более естественно и по-человечески.

Компания не останавливается на достигнутом и готовится к запуску нового продукта DeepL Agent — автономного ИИ-ассистента, способного автоматизировать различные задачи для бизнес-пользователей. Это свидетельствует о намерении DeepL выйти за пределы рынка переводов и стать игроком на рынке корпоративной автоматизации.

На волне хайпа: бум инвестиций в ИИ

Планы DeepL по выходу на биржу происходят на фоне глобального инвестиционного бума в сфере искусственного интеллекта. Спрос на ИИ-инструменты и инфраструктуру для них чрезвычайно высок.

Например, недавно Nvidia объявила о намерении инвестировать до $100 млрд в OpenAI, а другой немецкий ИИ-стартап, Black Forest Labs, ведет переговоры о привлечении финансирования, которое может поднять его оценку до $4 млрд. DeepL стремится воспользоваться этим благоприятным рыночным окном.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
malfar
malfar
3 октября 2025, 16:26
#
Гарний перекладач
