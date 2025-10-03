Офис «инвестнянь» возглавила бывшая топ-менеджерка Минэкономики

Государственное учреждение UkraineInvest, известное как «Офис инвестнянь», возглавила Марина Хлистун, которая до этого руководила департаментом привлечения инвестиций в Министерстве экономики. Ее главной задачей станет сопровождение крупных инвестиционных проектов, реализуемых в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Что известно о Марине Хлыстун

Представляя нового руководителя, министр экономики Алексей Соболев подчеркнул ее 15-летний опыт работы в частном секторе. По его словам, UkraineInvest нужен был человек, который глубоко понимает бизнес и специфику привлечения капитала.

«Ведущие международные финансовые учреждения и банки развития готовы работать на украинском рынке. Чтобы эти возможности превратились в реальные проекты, нам нужен был человек, который глубоко понимает бизнес… И Марина является именно таким лидером», — прокомментировал назначение Соболев.

До прихода на госслужбу в 2024 году Марина Хлистун, согласно ее декларации, работала в ООО «Аэрохендлинг», которую ранее связывали с Игорем Коломойским.

Чем занимается UkraineInvest

UkraineInvest — это правительственный офис, созданный для привлечения и поддержки инвестиций. Его ключевая функция — сопровождение проектов в рамках так называемого «закона об инвестнянях», инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Программа предусматривает предоставление государственной поддержки (до 30% от суммы инвестиций) для проектов стоимостью от 12 миллионов евро.

Инвесторы могут получить ряд льгот, в частности:

Освобождение от налога на прибыль на 5 лет.

Освобождение от НДС и пошлины при ввозе нового оборудования.

Компенсацию расходов на подключение к инженерным сетям.

Преимущественное право на пользование земельным участком.

Кто уже получил «инвестняню»

На данный момент в рамках закона заключено четыре инвестиционных соглашения. Среди них проекты по строительству завода по переработке сои («Астарта-Киев»), крупнейшего в Восточной Европе аквапарка в Буковеле (компании из орбиты Игоря Палицы) и нового горного курорта GORO Mountain Resort на Львовщине (компании владельца сети АЗС «ОККО» Виталия Антонова).

Контекст: медленный старт программы

Несмотря на значительные льготы, программа «инвестнянь», запущенная еще в 2020 году, демонстрирует довольно медленные результаты: за все время было подписано только четыре соглашения. Критики указывали на сложность процедур и то, что основными бенефициарами программы пока становятся крупные украинские бизнес-группы, а не новые иностранные инвесторы. В то же время сам Офис UkraineInvest сообщает о сопровождении более 40 инвестиционных проектов на общую сумму около 2,2 млрд евро, что свидетельствует о наличии интереса к Украине, который пока не всегда трансформируется в подписанные соглашения.