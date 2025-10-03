Офис «инвестнянь» возглавила бывшая топ-менеджерка Минэкономики

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 октября 2025, 12:21 Читати українською

Офис «инвестнянь» возглавила бывшая топ-менеджерка Минэкономики

Государственное учреждение UkraineInvest, известное как «Офис инвестнянь», возглавила Марина Хлистун, которая до этого руководила департаментом привлечения инвестиций в Министерстве экономики. Ее главной задачей станет сопровождение крупных инвестиционных проектов, реализуемых в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Государственное учреждение UkraineInvest, известное как «Офис инвестнянь», возглавила Марина Хлистун, которая до этого руководила департаментом привлечения инвестиций в Министерстве экономики.
Фото: Минэкономики

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о Марине Хлыстун

Представляя нового руководителя, министр экономики Алексей Соболев подчеркнул ее 15-летний опыт работы в частном секторе. По его словам, UkraineInvest нужен был человек, который глубоко понимает бизнес и специфику привлечения капитала.

«Ведущие международные финансовые учреждения и банки развития готовы работать на украинском рынке. Чтобы эти возможности превратились в реальные проекты, нам нужен был человек, который глубоко понимает бизнес… И Марина является именно таким лидером», — прокомментировал назначение Соболев.

До прихода на госслужбу в 2024 году Марина Хлистун, согласно ее декларации, работала в ООО «Аэрохендлинг», которую ранее связывали с Игорем Коломойским.

Чем занимается UkraineInvest

UkraineInvest — это правительственный офис, созданный для привлечения и поддержки инвестиций. Его ключевая функция — сопровождение проектов в рамках так называемого «закона об инвестнянях», инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Программа предусматривает предоставление государственной поддержки (до 30% от суммы инвестиций) для проектов стоимостью от 12 миллионов евро.

Инвесторы могут получить ряд льгот, в частности:

  • Освобождение от налога на прибыль на 5 лет.
  • Освобождение от НДС и пошлины при ввозе нового оборудования.
  • Компенсацию расходов на подключение к инженерным сетям.
  • Преимущественное право на пользование земельным участком.

Кто уже получил «инвестняню»

На данный момент в рамках закона заключено четыре инвестиционных соглашения. Среди них проекты по строительству завода по переработке сои («Астарта-Киев»), крупнейшего в Восточной Европе аквапарка в Буковеле (компании из орбиты Игоря Палицы) и нового горного курорта GORO Mountain Resort на Львовщине (компании владельца сети АЗС «ОККО» Виталия Антонова).

Контекст: медленный старт программы

Несмотря на значительные льготы, программа «инвестнянь», запущенная еще в 2020 году, демонстрирует довольно медленные результаты: за все время было подписано только четыре соглашения. Критики указывали на сложность процедур и то, что основными бенефициарами программы пока становятся крупные украинские бизнес-группы, а не новые иностранные инвесторы. В то же время сам Офис UkraineInvest сообщает о сопровождении более 40 инвестиционных проектов на общую сумму около 2,2 млрд евро, что свидетельствует о наличии интереса к Украине, который пока не всегда трансформируется в подписанные соглашения.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами