Курс валют в пятницу: банки, обменники, межбанк

Курсы доллара и евро в банках и обменниках остаются стабильными. Курсы валют изменились на 5−10 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,50 грн. Евро покупают по 48,05 грн, а продают по 48,78 грн.

По данным валютного аукциона, вобменниках доллар торгуется по 41,17−41,26, евро — 48,55−48,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,08−41,11 грн/$. Торги евро проходят на уровне 48,17−48,18 грн/евро.

