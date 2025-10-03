Что готовят банки в октябре? Ставки кредитов, депозиты, ОВГЗ и курс (видео)

Что готовят банки для украинцев в октябре 2025 года? В новом выпуске разбираем кредитные ставки для бизнеса и населения, условия по депозитам, доходность ОВГЗ, ситуацию на валютном рынке и тренды драгоценных металлов.

Стоит ли сейчас брать кредит, если ставки достигают 20%? Какие депозиты реально дают больше инфляции? В каком диапазоне будут держаться доходности ОВГЗ и почему Минфин активно привлекает деньги именно осенью? И что будет происходить с евро, долларом и золотом? Все ответы — в прогнозе Минфина на октябрь.

В этом видео вы узнаете:

👉 какие будут реальные ставки по кредитам для юрлиц

👉 какие ставки по гривневым депозитам для физлиц ожидаются в октябре

👉 что будет происходить с ОВГЗ

👉 каким будет поведение валютного рынка

👉 выгодно ли покупать золото/серебро сейчас