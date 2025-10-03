Что готовят банки для украинцев в октябре 2025 года? В новом выпуске разбираем кредитные ставки для бизнеса и населения, условия по депозитам, доходность ОВГЗ, ситуацию на валютном рынке и тренды драгоценных металлов.
Что готовят банки в октябре? Ставки кредитов, депозиты, ОВГЗ и курс (видео)
Стоит ли сейчас брать кредит, если ставки достигают 20%? Какие депозиты реально дают больше инфляции? В каком диапазоне будут держаться доходности ОВГЗ и почему Минфин активно привлекает деньги именно осенью? И что будет происходить с евро, долларом и золотом? Все ответы — в прогнозе Минфина на октябрь.
В этом видео вы узнаете:
👉 какие будут реальные ставки по кредитам для юрлиц
👉 какие ставки по гривневым депозитам для физлиц ожидаются в октябре
👉 что будет происходить с ОВГЗ
👉 каким будет поведение валютного рынка
👉 выгодно ли покупать золото/серебро сейчас
Источник: Минфин
