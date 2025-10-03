Multi от Минфин
українська
Сменить язык на українська

3 октября 2025, 10:55 Читати українською

В Украине стали чаще закрывать ФЛП

За первые девять месяцев 2025 года в Украине зарегистрировалось более 225 тысяч новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП), что почти соответствует прошлогодним показателям. В то же время количество закрытых бизнесов выросло на 11% и превысило 213 тысяч. Несмотря на высокую текучесть, общий баланс остается положительным. Об этом сообщает платформа Опендатабот 3 октября.

За первые девять месяцев 2025 года в Украине зарегистрировалось более 225 тысяч новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП), что почти соответствует прошлогодним показателям.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Каждый пятый закрытый ФЛП не проработал и года

Одним из ключевых трендов этого года стала высокая текучесть среди новых бизнесов. Более 45 тысяч предпринимателей, прекративших деятельность в 2025 году, были зарегистрированы только в прошлом году. Это свидетельствует о высоких рисках и вызовах, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели.

Несмотря на рост количества закрытий, общий баланс за девять месяцев остается положительным: было открыто почти на 12 тысяч ФЛП больше, чем закрыто. При этом динамика регистраций ускоряется: если в январе появилось 21,4 тыс. новых бизнесов, то в сентябре был установлен рекорд — 29,6 тыс.

Где и в чем открывают бизнес: регионы и сферы

География деловой активности остается неизменной.

  • Лидеры по открытию ФЛП: Киевская (30,5 тыс.), Днепропетровская (22,2 тыс.) и Львовская (17,2 тыс.) области.
  • Лидеры по закрытию ФЛП: Киевская (27,5 тыс.), Днепропетровская (19,1 тыс.) и Харьковская (17,7 тыс.) области.

Самой популярной сферой для начала собственного дела традиционно является торговля (розничная — 29%, оптовая — 8%). За ней следуют ИТ-услуги и ресторанный бизнес. Эти же сферы являются лидерами и по количеству закрытий, что свидетельствует о высокой конкуренции.

Женское лидерство и иностранные предприниматели

Важной тенденцией 2025 года является то, что 6 из 10 новых ФЛП открывают женщины. В отдельных регионах, таких как Сумская область, их доля превышает 63%. Женщины преимущественно выбирают сферы услуг, образования, производства одежды и медицины. Мужчины же традиционно доминируют в курьерской доставке, строительстве и ремонте техники.

Активность проявляют и иностранцы: в этом году 1 648 новых ФЛП было открыто нерезидентами. Больше всего среди них граждан Азербайджана, Узбекистана, Молдовы, Армении и россии.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+30
zephyr
zephyr
3 октября 2025, 11:48
#
«Важливою тенденцією 2025 року є те, що 6 із 10 нових ФОПів відкривають жінки" — это не «тенденция», а результат карательных операций ТЦК-НКВД. В Харькове и Днепре закрывают ФОПы…ой, есть какие-то предпосылки?
+
0
MAXAOH
MAXAOH
3 октября 2025, 11:57
#
Иди поплачь! Тыловой ****
+
+45
Tido oss
Tido oss
3 октября 2025, 12:15
#
Чому не на державной ?)
+
0
MAXAOH
MAXAOH
3 октября 2025, 11:58
#
Опять зраду с фопами разгоняют, по кругу ходят клоуны)))
+
0
financialGenius
financialGenius
3 октября 2025, 12:40
#
«Найбільше серед них громадян Азербайджану, Узбекистану, Молдови, Вірменії і росії.» Никого это не смутило ? В Богдаде все спокойно ?
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
3 октября 2025, 13:19
#
Не сильно, тим паче така кількість на всю країну. Добре, що не з Сирії, Лівану, Палестини, Афганістану, Пакистану, Іраку та деяких африканських мусульманських країн:)
+
0
Alek Cristo
Alek Cristo
3 октября 2025, 13:29
#
Мене більше цікавить те, як з росії вдалось відкрити ФОП в Україні?
