В Украине стали чаще закрывать ФЛП

За первые девять месяцев 2025 года в Украине зарегистрировалось более 225 тысяч новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП), что почти соответствует прошлогодним показателям. В то же время количество закрытых бизнесов выросло на 11% и превысило 213 тысяч. Несмотря на высокую текучесть, общий баланс остается положительным. Об этом сообщает платформа Опендатабот 3 октября.

Каждый пятый закрытый ФЛП не проработал и года

Одним из ключевых трендов этого года стала высокая текучесть среди новых бизнесов. Более 45 тысяч предпринимателей, прекративших деятельность в 2025 году, были зарегистрированы только в прошлом году. Это свидетельствует о высоких рисках и вызовах, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели.

Несмотря на рост количества закрытий, общий баланс за девять месяцев остается положительным: было открыто почти на 12 тысяч ФЛП больше, чем закрыто. При этом динамика регистраций ускоряется: если в январе появилось 21,4 тыс. новых бизнесов, то в сентябре был установлен рекорд — 29,6 тыс.

Где и в чем открывают бизнес: регионы и сферы

География деловой активности остается неизменной.

Лидеры по открытию ФЛП: Киевская (30,5 тыс.), Днепропетровская (22,2 тыс.) и Львовская (17,2 тыс.) области.

Лидеры по закрытию ФЛП: Киевская (27,5 тыс.), Днепропетровская (19,1 тыс.) и Харьковская (17,7 тыс.) области.

Самой популярной сферой для начала собственного дела традиционно является торговля (розничная — 29%, оптовая — 8%). За ней следуют ИТ-услуги и ресторанный бизнес. Эти же сферы являются лидерами и по количеству закрытий, что свидетельствует о высокой конкуренции.

Женское лидерство и иностранные предприниматели

Важной тенденцией 2025 года является то, что 6 из 10 новых ФЛП открывают женщины. В отдельных регионах, таких как Сумская область, их доля превышает 63%. Женщины преимущественно выбирают сферы услуг, образования, производства одежды и медицины. Мужчины же традиционно доминируют в курьерской доставке, строительстве и ремонте техники.

Активность проявляют и иностранцы: в этом году 1 648 новых ФЛП было открыто нерезидентами. Больше всего среди них граждан Азербайджана, Узбекистана, Молдовы, Армении и россии.