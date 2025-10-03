В наблюдательный совет Ощадбанка вошел специалист по финтеху

Кабинет министров назначил нового независимого члена наблюдательного совета государственного Ощадбанка , заполнив вакансию, которая оставалась открытой почти два года. Новым членом совета стал Ростислав Дюк, основатель Украинской ассоциации финтех-компаний. Об этом говорится в распоряжении правительства.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Кто такой Ростислав Дюк

Ростислав Дюк является известным специалистом в сфере финансовых технологий. Он основал и возглавляет Украинскую ассоциацию финтех и инновационных компаний, которая является ключевым игроком в развитии этой отрасли в Украине.

Его опыт в банковском секторе включает работу в наблюдательном совете национализированного Сенс Банка, где он находился с июля 2023 года по июнь 2025 года.

В наблюдательном совете Ощадбанка Дюк заменил Антона Пятигина, который уволился по собственному желанию еще в ноябре 2023 года и впоследствии занял должность вице-президента компании Visa. Правительство уполномочило действующего председателя правления Ощадбанка Сергея Наумова заключить контракт с новым членом совета.

Контекст: кадровые изменения и будущее руководство

Это назначение завершило формирование наблюдательного совета второго по величине банка Украины. Стоит отметить, что это не первая ротация в его составе в этом году: в феврале 2025 года из совета ушел Александр Роднянский, которого заменил Николай Брусенко.

Заполнение вакансии происходит в важный для банка период. В августе Ощадбанк объявил конкурс на должность председателя правления, поскольку контракт действующего руководителя Сергея Наумова подходит к концу. Таким образом, именно обновленный наблюдательный совет будет играть ключевую роль в выборе нового главы для государственного банковского гиганта.

Ощадбанк является 100% государственным банком, вторым по размеру активов в Украине (432,6 млрд грн) и крупнейшим по количеству отделений (1147).