В государственный бюджет Украины поступил новый транш финансирования от Всемирного банка в размере $133 миллионов. Средства являются частью проекта SURGE, направленного на улучшение управления государственными финансами и повышение эффективности публичных инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Украина получила $133 млн от Всемирного банка
Цель проекта SURGE
Проект SURGE («Поддержка восстановления путем разумного фискального управления»), который реализуется с 2024 года, имеет целью не просто предоставить финансовую помощь, но и помочь Украине построить современную и прозрачную систему управления государственными средствами.
Ключевые направления проекта:
- Улучшение финансового менеджмента в общинах.
- Совершенствование среднесрочного бюджетного планирования.
- Оптимизация администрирования доходов (налогов и сборов).
- Интеграция гендерных и климатических аспектов в финансовую политику.
Общий объем соглашений по проекту, заключенных между Украиной и Всемирным банком, уже превысил $1 млрд.
Как работает механизм финансирования
Финансирование в рамках SURGE осуществляется по инструменту «Программа кредитования с привязкой к результатам» (PforR). Это современный подход, по которому Украина получает средства не просто так, а после выполнения конкретных, заранее согласованных реформ и достижения определенных показателей.
Чтобы получить текущий транш в $133 млн, Украина выполнила ряд условий, в частности:
- Внесла изменения в Бюджетный кодекс.
- Утвердила среднесрочный план государственных инвестиций.
- Приняла единую методологию управления этими инвестициями.
Заместитель министра финансов Ольга Зыкова подчеркнула, что такое сотрудничество помогает формировать эффективную государственную политику, делая ее более инклюзивной и устойчивой к будущим вызовам.
Дальнейшие перспективы
Ожидается, что до конца 2025 года Украина получит в рамках проекта еще $396 миллионов, что свидетельствует о дальнейшем прогрессе в реализации запланированных реформ.
