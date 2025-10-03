Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
3 октября 2025, 9:33 Читати українською

Украина получила $133 млн от Всемирного банка

В государственный бюджет Украины поступил новый транш финансирования от Всемирного банка в размере $133 миллионов. Средства являются частью проекта SURGE, направленного на улучшение управления государственными финансами и повышение эффективности публичных инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В государственный бюджет Украины поступил новый транш финансирования от Всемирного банка в размере $133 миллионов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Цель проекта SURGE

Проект SURGE («Поддержка восстановления путем разумного фискального управления»), который реализуется с 2024 года, имеет целью не просто предоставить финансовую помощь, но и помочь Украине построить современную и прозрачную систему управления государственными средствами.

Ключевые направления проекта:

  • Улучшение финансового менеджмента в общинах.
  • Совершенствование среднесрочного бюджетного планирования.
  • Оптимизация администрирования доходов (налогов и сборов).
  • Интеграция гендерных и климатических аспектов в финансовую политику.

Общий объем соглашений по проекту, заключенных между Украиной и Всемирным банком, уже превысил $1 млрд.

Как работает механизм финансирования

Финансирование в рамках SURGE осуществляется по инструменту «Программа кредитования с привязкой к результатам» (PforR). Это современный подход, по которому Украина получает средства не просто так, а после выполнения конкретных, заранее согласованных реформ и достижения определенных показателей.

Чтобы получить текущий транш в $133 млн, Украина выполнила ряд условий, в частности:

  • Внесла изменения в Бюджетный кодекс.
  • Утвердила среднесрочный план государственных инвестиций.
  • Приняла единую методологию управления этими инвестициями.

Заместитель министра финансов Ольга Зыкова подчеркнула, что такое сотрудничество помогает формировать эффективную государственную политику, делая ее более инклюзивной и устойчивой к будущим вызовам.

Дальнейшие перспективы

Ожидается, что до конца 2025 года Украина получит в рамках проекта еще $396 миллионов, что свидетельствует о дальнейшем прогрессе в реализации запланированных реформ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
