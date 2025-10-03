Украина получила $133 млн от Всемирного банка

В государственный бюджет Украины поступил новый транш финансирования от Всемирного банка в размере $133 миллионов. Средства являются частью проекта SURGE, направленного на улучшение управления государственными финансами и повышение эффективности публичных инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Цель проекта SURGE

Проект SURGE («Поддержка восстановления путем разумного фискального управления»), который реализуется с 2024 года, имеет целью не просто предоставить финансовую помощь, но и помочь Украине построить современную и прозрачную систему управления государственными средствами.

Ключевые направления проекта:

Улучшение финансового менеджмента в общинах.

Совершенствование среднесрочного бюджетного планирования.

Оптимизация администрирования доходов (налогов и сборов).

Интеграция гендерных и климатических аспектов в финансовую политику.

Общий объем соглашений по проекту, заключенных между Украиной и Всемирным банком, уже превысил $1 млрд.

Как работает механизм финансирования

Финансирование в рамках SURGE осуществляется по инструменту «Программа кредитования с привязкой к результатам» (PforR). Это современный подход, по которому Украина получает средства не просто так, а после выполнения конкретных, заранее согласованных реформ и достижения определенных показателей.

Чтобы получить текущий транш в $133 млн, Украина выполнила ряд условий, в частности:

Внесла изменения в Бюджетный кодекс.

Утвердила среднесрочный план государственных инвестиций.

Приняла единую методологию управления этими инвестициями.

Заместитель министра финансов Ольга Зыкова подчеркнула, что такое сотрудничество помогает формировать эффективную государственную политику, делая ее более инклюзивной и устойчивой к будущим вызовам.

Дальнейшие перспективы

Ожидается, что до конца 2025 года Украина получит в рамках проекта еще $396 миллионов, что свидетельствует о дальнейшем прогрессе в реализации запланированных реформ.