Государственная программа доступной ипотеки «єОселя» отмечает три года работы: за это время 20 272 украинские семьи приобрели собственное жилье, получив кредиты на общую сумму более 34,1 млрд грн. Программа, являющаяся частью политики «Сделано в Украине», претерпела ряд расширений и все больше фокусируется на стимулировании рынка новостроек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Более 20 тысяч семей получили льготную ипотеку за три года программы «єОселя»
► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости
Как менялась «єОселя»: ключевые этапы
За три года программа прошла путь от узкоспециализированного инструмента до массовой льготной ипотеки.
- Старт (октябрь 2022): Сначала программа была доступна только для отдельных категорий: военных, медиков, педагогов и ученых.
- Расширение: Впоследствии возможность присоединиться получили все украинцы, не имеющие собственного жилья.
- Фокус на новостройки (ноябрь 2024): Правительство изменило условия, чтобы стимулировать строительную отрасль. С тех пор на базовых условиях можно приобрести только жилье возрастом до трех лет. В то же время для льготных категорий и ВПЛ сохранились более мягкие требования к возрасту жилья.
- Новая поддержка для ВПЛ (август 2025): Было запущено новое направление для переселенцев и жителей прифронтовых территорий. Оно предусматривает компенсацию до 70% первого взноса и ежемесячных платежей в течение года. На эту инициативу в бюджете заложено 4,4 млрд грн.
Как отметил министр экономики Алексей Соболев, программа не только обеспечила жильем тысячи семей, но и помогла поддержать строительную отрасль во время войны и создать рабочие места.
Влияние на рынок: рост спроса на новостройки
Смещение фокуса программы на первичный рынок дало ощутимые результаты. Если раньше квартиры в новостройках выбирала только треть участников «єОселі», то в 2025 году их доля выросла до 40%. Это свидетельствует о прямом стимулирующем эффекте программы для строительной отрасли.
Чаще всего программой пользуются молодые семьи, которые благодаря льготным условиям получают первую возможность приобрести собственное жилье. По данным правительства, в новых домах, приобретенных по программе, уже проживает более 12,5 тысяч детей.
География кредитов: от столицы до прифронтовых зон
Наиболее активно программой пользуются в Киевской области и столице, где суммарно выдано более 10 тысяч кредитов.
Лидеры по количеству выданных ипотек:
- Киевская область — 5 633
- Киев — 4 386
- Львовская область — 1 248
- Ивано-Франковская область — 941
- Одесская область — 921
Программа также работает в прифронтовых регионах: в Черниговской области выдано 601 кредит, в Днепропетровской — 607, в Харьковской — 155, а в Запорожской — 52.
Кто реализует программу
«єОселя» — это комплексный государственный проект, который реализуют Минэкономики, ЧАО «Укрфинжитло» и Минцифры. Часть программы, касающаяся компенсаций для ВПЛ, сопровождает Минсоцполитики и Пенсионный фонд.
Партнерами программы являются 10 украинских банков, в частности Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Sense Bank и другие.
Комментарии