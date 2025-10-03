Более 20 тысяч семей получили льготную ипотеку за три года программы «єОселя»

Государственная программа доступной ипотеки «єОселя» отмечает три года работы: за это время 20 272 украинские семьи приобрели собственное жилье, получив кредиты на общую сумму более 34,1 млрд грн. Программа, являющаяся частью политики «Сделано в Украине», претерпела ряд расширений и все больше фокусируется на стимулировании рынка новостроек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Как менялась «єОселя»: ключевые этапы

За три года программа прошла путь от узкоспециализированного инструмента до массовой льготной ипотеки.

Старт (октябрь 2022): Сначала программа была доступна только для отдельных категорий: военных, медиков, педагогов и ученых.

Расширение: Впоследствии возможность присоединиться получили все украинцы, не имеющие собственного жилья.

Фокус на новостройки (ноябрь 2024): Правительство изменило условия, чтобы стимулировать строительную отрасль. С тех пор на базовых условиях можно приобрести только жилье возрастом до трех лет. В то же время для льготных категорий и ВПЛ сохранились более мягкие требования к возрасту жилья.

Новая поддержка для ВПЛ (август 2025): Было запущено новое направление для переселенцев и жителей прифронтовых территорий. Оно предусматривает компенсацию до 70% первого взноса и ежемесячных платежей в течение года. На эту инициативу в бюджете заложено 4,4 млрд грн.

Как отметил министр экономики Алексей Соболев, программа не только обеспечила жильем тысячи семей, но и помогла поддержать строительную отрасль во время войны и создать рабочие места.

Влияние на рынок: рост спроса на новостройки

Смещение фокуса программы на первичный рынок дало ощутимые результаты. Если раньше квартиры в новостройках выбирала только треть участников «єОселі», то в 2025 году их доля выросла до 40%. Это свидетельствует о прямом стимулирующем эффекте программы для строительной отрасли.

Чаще всего программой пользуются молодые семьи, которые благодаря льготным условиям получают первую возможность приобрести собственное жилье. По данным правительства, в новых домах, приобретенных по программе, уже проживает более 12,5 тысяч детей.

География кредитов: от столицы до прифронтовых зон

Наиболее активно программой пользуются в Киевской области и столице, где суммарно выдано более 10 тысяч кредитов.

Лидеры по количеству выданных ипотек:

Киевская область — 5 633

Киев — 4 386

Львовская область — 1 248

Ивано-Франковская область — 941

Одесская область — 921

Программа также работает в прифронтовых регионах: в Черниговской области выдано 601 кредит, в Днепропетровской — 607, в Харьковской — 155, а в Запорожской — 52.

Кто реализует программу

«єОселя» — это комплексный государственный проект, который реализуют Минэкономики, ЧАО «Укрфинжитло» и Минцифры. Часть программы, касающаяся компенсаций для ВПЛ, сопровождает Минсоцполитики и Пенсионный фонд.

Партнерами программы являются 10 украинских банков, в частности Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Sense Bank и другие.