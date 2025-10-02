Украина в сентябре сократила импорт электроэнергии на 47% — ExPrо

В сентябре по сравнению с августом Украина увеличила экспорт электроэнергии на 41% до 635 тыс. МВт-ч, импорт — снизился на 47% до 140 тыс. МВт-ч. Об этом сообщила консалтинговая компания ExPro.

Подробности

«Импорт электроэнергии в сентябре 2025 года снизился на 47%, по сравнению с предыдущим месяцем — до почти 140 тыс. МВт-час, свидетельствуют данные мониторинга ExPro Electricity. Наибольшую долю в структуре импорта и в дальнейшем занимает Венгрия — 58%. В целом импорт снизился по всем, импорт снизился по всем». — говорится в сообщении.

Кроме того, на 80% снизился импорт электричества из Молдовы.

Экспорт электричества в сентябре вырос на 41% до 635 МВт-ч. Доля Венгрии в структуре экспорта самая большая — 40%.

Экспорт в Польшу в сентябре составил 97,3 тыс. МВт-ч, что почти в 5 раз больше показателя предыдущего месяца. Это стало следствием временной приостановки трансграничной торговли со Словакией из-за ремонта на линии Вельке Капушаны-Мукачево.

В то же время отмечается, что в первые дни октября экспорт электроэнергии существенно сократился из-за похолодания и облачной погоды.