Цена какао упала до минимума за 10 месяцев

Торги на бирже

В четверг, 2 октября, фьючерсы на какао на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели третий день подряд. Стоимость декабрьских фьючерсов на какао-бобы в ходе торгов упала на 1,92% и на минимуме составила $6547 за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16:27. В последний раз на таких уровнях какао-бобы торговались 25 октября 2024 года.

Участники рынка ожидают роста поставок какао из Кот-д'Ивуара, крупнейшего производителя этого сырья. «В Кот-д'Ивуаре должен начаться сбор основного урожая, и ожидается, что поставки вырастут из-за повышения закупочных цен для фермеров», — сообщил старший аналитик ADM Investor Services Марк Боуман.

Кроме того, проливные дожди в Западной Африке повышают ожидания в отношении основного урожая сезона 2025−2026 годов, который уже собирают, и промежуточного урожая, который будет собран в следующем году, добавил он.