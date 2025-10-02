Multi от Минфин
українська
2 октября 2025, 18:44

В Украине подорожала молочка

В Украине в сентябре 2025 года подорожало большинство молочных продуктов на фоне ограниченного внутреннего спроса. Об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

В Украине в сентябре 2025 года подорожало большинство молочных продуктов на фоне ограниченного внутреннего спроса.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменилась стоимость

Так, молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пленке в среднем стоит 48,21 грн за кг, что на 2,75 грн (+6%) больше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 8,89 грн (+23%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пластиковой бутылке в среднем стоит 65,42 грн/кг, что на 1,25 коп. (+1,9%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 12,50 грн за кг (+24%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Кефир жирностью 2,5% в пленке в среднем стоит 56,74 грн/кг, что на 97 коп. (+2%) больше месяца назад, но на 9,53 грн (+20%) дороже прошлого года.

Кефир жирностью 2,5% в пластиковой бутылке в среднем стоит 76,45 грн за кг, что на 2,57 грн (+3%) больше месяца назад и на 14,55 грн (+25%) больше прошлогоднего.

Кефир жирностью 2,5% в тетрапак стоит 72,25 грн за кг, что на 1,46 (+2%) больше по отношению к прошлому месяцу и на 12,54 грн (+22%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Сметана жирностью 15% в стаканах в среднем стоит 187,22 грн/кг, что на 93 коп. (+0,5%) больше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 37,79 грн за кг (+25%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Сметана жирностью 15% в пленке в среднем стоит 148,93 грн/кг, что на 2,42 грн. (+2%) больше по отношению к предыдущему месяцу и на 34,07 грн (+30%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Средняя цена на йогурт питьевой жирностью от 1,6% до 2,8% в пластиковых бутылках составила 115,79 грн за кг, что на 1,39 грн (+1,2%) больше по отношению к предыдущему месяцу, но на 20,12 грн. (+21%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Йогурт ложковый жирностью от 1,6% до 2,8% в стаканах в среднем стоит 161,47 грн за кг, что на 3,41 грн (+2%) больше по отношению к предыдущему месяцу, но на 27,42 грн. (+20%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Средняя цена на сыр кисломолочной жирностью 9% составила 293,44 грн/кг, что на 7,41 грн. (+3%) больше по отношению к предыдущему месяцу и на 64,38 грн (+28%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Сливочное масло жирностью от 72,5% до 73% отечественного производства в среднем стоит 586,64 грн за кг, что на 7,58 грн (+1,3%) больше по отношению к предыдущему месяцу, но на 123,36 грн (+27%) дороже, чем в прошлом.

Сыр Украинский жирностью 50% в среднем стоит 590,66 грн/кг. В сравнении с предыдущим месяцем товар подешевел на 17,45 коп. (+3%). Сыр вырос в цене на 121,13 грн (+26%) по отношению к прошлогоднему периоду.

Сыр голландской жирностью 45% в среднем стоит 589,50 грн за кг. По сравнению с предыдущим месяцем, товар подешевел на 1 грн (-0,2%). По отношению к прошлому году сыр подорожал на 113,12 грн (+24%).

Средняя цена на сыр Маасдам жирностью 45% отечественного производства составила 747,66 грн за кг, что на 12,34 грн (+2%) дороже месяца назад. Сыр стоит на 71,32 грн (+11%) дороже, чем в прошлом.

Сыр Гауда жирностью 45% от украинских компаний в среднем стоит 584,59 грн за кг, что на 21,21 грн (+4%) больше по отношению к предыдущему месяцу, но на 95,38 грн (+19%) дороже, чем в прошлом.

Моцарелла жирностью 45% украинского производства в среднем стоит 603,43 грн/кг. Сыр подорожал на 12,57 грн (+2%) по сравнению с предыдущим месяцем. За последний год Моцарелла подорожала на 137,30 грн (+29%).

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отметил, что в Украине во второй половине сентября цены на большинство молочных продуктов остаются высокими, что может быть связано с продовольственной инфляцией.

Импортные сыры, которые ввозятся в Украину преимущественно из Польши, более привлекательны в плане цены, чем продукция отечественных производителей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
