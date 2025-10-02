Выдержит ли гривня скачок золота и увеличение госдолга (видео)

Что будет с курсом доллара и евро в Украине с 1 по 8 октября? В новом выпуске разбираем главные факторы, которые на этой неделе окажут влияние на валютный рынок: шатдаун в США, неопределенность с руководством ФРС, рост цен на золото и внутренние риски украинской экономики.