Что будет с курсом доллара и евро в Украине с 1 по 8 октября? В новом выпуске разбираем главные факторы, которые на этой неделе окажут влияние на валютный рынок: шатдаун в США, неопределенность с руководством ФРС, рост цен на золото и внутренние риски украинской экономики.
Выдержит ли гривня скачок золота и увеличение госдолга (видео)
Выдержит ли гривна под давлением внешних новостей? Сколько валюты придется потратить НБУ? И в каком коридоре на этой неделе будет держаться доллар и евро — смотрите в прогнозе.
В этом видео эксперт расскажет:
- что будет с курсом валют с 1 по 8 октября
- какие факторы двигают курс на этой неделе
- какой период будет наиболее активным на международном рынке
- сколько НБУ может потратить на поддержку гривны на этой неделе
Источник: Минфин
