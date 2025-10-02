Multi от Минфин
українська
2 октября 2025, 15:32

Зарплаты чиновников превышают 60 тысяч гривен. В каких ведомствах платят больше всего

Зарплаты чиновников существенно превышают средние по Украине. Но в 2025 году они растут медленнее инфляции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

Зарплаты чиновников существенно превышают средние по Украине.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В августе 2025 года средняя зарплата государственных служащих составила 61,6 тысяч гривен. Это более чем в три раза больше средней по стране, которая, по данным Пенсионного фонда, составляла 19,8 тысячи гривен.

За последний год зарплаты чиновников выросли на 8,6% (55,8 тысяч гривен в августе 2024 года). В то же время зарплата росла медленнее инфляции за этот период (13,2%).

Лидеры по уровню оплаты

По данным Минфина, в августе в центральных госорганах зарплату получали 22 904 человека.

Самые большие зарплаты в августе получали сотрудники Антимонопольного комитета — 97,5 тысяч гривен. Почти столько же насчитали в Национальном агентстве по предотвращению коррупции — 97,1 тысяч гривен.

На третьем месте оказалась Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, где средняя зарплата составляла 94,3 тысячи гривен.

Высокие выплаты также зафиксированы в Государственной таможенной службе (90,1 тысяч гривен), Фонде госимущества (89,9 тысяч гривен), Аппарате Верховной Рады (85,3 тысяч гривен) и Секретариате Кабмина (81,7 тысяч гривен).

Зарплаты руководителей

Зарплаты топ руководства государственных органов (495 человек) существенно превышали средние показатели и составили 131,2 тысяч гривен.

В НАПК средняя зарплата руководителей в августе составила 366,6 тысяч гривен.

В Министерстве национального единства этот показатель составил 289 тысяч гривен, в Фонде госимущества — 284,6 тысяч гривен, а в Нацагентстве по вопросам выявления и управления активами — 255,9 тысяч гривен.

Также более 200 тысяч гривен получали руководители Счетной палаты (209 тысяч гривен) и Антимонопольного комитета (201,8 тысяч гривен).

Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
+25
paulball
paulball
2 октября 2025, 16:40
#
Потужно! пишаюсь! особливо за ****
