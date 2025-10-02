Зарплати чиновників перевищують 60 тисяч гривень. В яких відомствах платять найбільше

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 жовтня 2025, 15:32

Зарплати чиновників перевищують 60 тисяч гривень. В яких відомствах платять найбільше

Зарплати чиновників суттєво перевищують середні по Україні. Але у 2025 році вони зростають повільніше інфляції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зарплати чиновників суттєво перевищують середні по Україні.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У серпні 2025 року середня зарплата державних службовців склала 61,6 тисячі гривень. Це більш ніж втричі більше, ніж середня по країні, яка, за даними Пенсійного фонду, становила 19,8 тисячі гривень.

За останній рік зарплати чиновників зросли на 8,6% (55,8 тисячі гривень в серпні 2024 року). Водночас зарплата зростала повільніше, ніж інфляція за цей період (13,2%).

Лідери за рівнем оплати

За даними Мінфіну, у серпні в центральних держорганах зарплату отримували 22 904 особи.

Найбільші зарплати в серпні отримували співробітники Антимонопольного комітету — 97,5 тисяч гривень. Майже стільки ж нарахували в Національному агентстві з питань запобігання корупції — 97,1 тисячі гривень.

На третьому місці опинилася Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, де середня зарплата становила 94,3 тисячі гривень.

Високі виплати також зафіксовані у Державній митній службі (90,1 тисячі гривень), Фонді держмайна (89,9 тисячі гривень), Апараті Верховної Ради (85,3 тисячі гривень) та Секретаріаті Кабміну (81,7 тисячі гривень).

Зарплати керівників

Зарплати топкерівництва державних органів (495 осіб) суттєво перевищували середні показники та становили 131,2 тисячі гривень.

У НАЗК середня зарплата керівників у серпні склала 366,6 тисячі гривень.

У Міністерстві національної єдності цей показник становив 289 тисяч гривень, у Фонді держмайна — 284,6 тисячі гривень, а в Нацагентстві з питань виявлення та управління активами — 255,9 тисячі гривень.

Також понад 200 тисяч гривень отримували керівники Рахункової палати (209 тисяч гривень) та Антимонопольного комітету (201,8 тисячі гривень).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+40
paulball
paulball
2 жовтня 2025, 16:40
#
Потужно! пишаюсь! особливо за ****
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами