Зарплати чиновників перевищують 60 тисяч гривень. В яких відомствах платять найбільше

Зарплати чиновників суттєво перевищують середні по Україні. Але у 2025 році вони зростають повільніше інфляції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

У серпні 2025 року середня зарплата державних службовців склала 61,6 тисячі гривень. Це більш ніж втричі більше, ніж середня по країні, яка, за даними Пенсійного фонду, становила 19,8 тисячі гривень.

За останній рік зарплати чиновників зросли на 8,6% (55,8 тисячі гривень в серпні 2024 року). Водночас зарплата зростала повільніше, ніж інфляція за цей період (13,2%).

Лідери за рівнем оплати

За даними Мінфіну, у серпні в центральних держорганах зарплату отримували 22 904 особи.

Найбільші зарплати в серпні отримували співробітники Антимонопольного комітету — 97,5 тисяч гривень. Майже стільки ж нарахували в Національному агентстві з питань запобігання корупції — 97,1 тисячі гривень.

На третьому місці опинилася Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, де середня зарплата становила 94,3 тисячі гривень.

Високі виплати також зафіксовані у Державній митній службі (90,1 тисячі гривень), Фонді держмайна (89,9 тисячі гривень), Апараті Верховної Ради (85,3 тисячі гривень) та Секретаріаті Кабміну (81,7 тисячі гривень).

Зарплати керівників

Зарплати топкерівництва державних органів (495 осіб) суттєво перевищували середні показники та становили 131,2 тисячі гривень.

У НАЗК середня зарплата керівників у серпні склала 366,6 тисячі гривень.

У Міністерстві національної єдності цей показник становив 289 тисяч гривень, у Фонді держмайна — 284,6 тисячі гривень, а в Нацагентстві з питань виявлення та управління активами — 255,9 тисячі гривень.

Також понад 200 тисяч гривень отримували керівники Рахункової палати (209 тисяч гривень) та Антимонопольного комітету (201,8 тисячі гривень).