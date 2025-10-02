Стоимость золота впервые в истории превысила отметку $3 900 за унцию

Впервые в истории стоимость золота превысила $3 900 за тройскую унцию. На максимуме декабрьский фьючерс на золото на бирже COMEX достиг отметки $3 903,55. Рост драгметалла продолжился на фоне спроса инвестора после официального объявления шатдауна правительства США, пишет Reuters.

Рост золота

Золото получило дополнительный импульс из-за роста опасений по поводу ослабления доллара, политического противостояния в Соединенных Штатах, а так же общей геополитической неопределенности и, заявил агентству глава подразделения институциональных рынков ABC Refinery Николас Фраппелл. Он добавил, что прогноз остается бычьим, а целевые уровни роста указывают на уровни выше $3 900, возможно, до $4 000 за унцию.

Правительство США приостановило значительную часть своих операций из-за глубоких партийных разногласий, которые помешали Конгрессу и Белому дому достичь соглашения о финансировании, отмечает издание.

Индекс доллара колебался вблизи минимума за неделю, что сделало золото, номинированное в американской валюте, более доступным для зарубежных покупателей. За текущий год драгоценный металл подорожал более чем на 47%.

В это же время стоимость серебра выросла на 1% до $47,09, обновив предыдущий рекорд за последние 14 лет.